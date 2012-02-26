10 کانون ادبی در کتابخانه های عمومی کردستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله رستگار در نخستین جلسه های انجمن های ادبی کتابخانه های عمومی استان کردستان که شامگاه شنبه در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر 10 کانون ادبی در کتابخانه های عمومی استان کردستان فعالیت دارند که باید از ظرفیت مطلوب کتابخانه ها برای جذب اعضا در این کانون ها استفاده شود.

وی ادامه داد: در گذشته هم کانون های ادبی در کتابخانه ها فعال بودند ولی متاسفانه تولیدات آن در جامعه منعکس نمی شد اما اکنون باید به نتایج حاصل از ایجاد این کانون ها توجه شود و ضمن جلب نظر افراد برای حضور در برنامه های آنها زمینه برای تقویت فعالیت های ادبی و فرهنگی در این بخش فراهم شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان یادآور شد: کتابخانه های عمومی مساعدترین مکان برای فعالیت های فکری و فرهنگی هستند که باید با ایجاد بخش های مختلف از این ظرفیت برای توسعه فرهنگی استان کردستان به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

رستگار بیان کرد: در حال حاضر کتابخانه های عمومی استان کردستان بیش از 100 هزار عضو فعال دارد که باید از این ظرفیت برای توسعه فعالیت کانون های ادبی استفاده کرد.

وی عنوان کرد: کانون های ادبی می توانند زمینه های لازم را برای ایجاد گفتگوی فکری و فرهنگی میان اعضای فعال کتابخانه های عمومی فراهم کنند و در کنار این مهم زمینه را برای برگزاری برنامه های مختلف ادبی و توجه به این بخش را نیز در جامعه پررنگ کنند.

مسئول انجمن های ادبی کتابخانه های عمومی استان کردستان نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و برنامه های اجرا شده و در دست اقدام اظهار امیدواری کرد که راه اندازی این کانون ها نقش مهمی در ارتقا سطح سواد ادبی و فرهنگی کتابخوان ها داشته باشد.