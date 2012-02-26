حمایت اتحادیه بین المللی بازیکنان از لغو قانون حجاب در فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، حجاب زنان مسلمان فوتبالیست از سال 2007 ممنوع شد اما این موضوع قرار است روز 3 مارس (13 اسفند ماه) از سوی مجمع قانونگذاری فوتبال ( برد بین المللی) نیز مورد بررسی قرار گیرد.

پس از اینکه تیم فوتبال زنان ایران نتوانست در رقابتهای المپیک 2012 شرکت کند این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

فدریک وینیا سخنگوی اتحادیه بین المللی بازیکنان (FIFPro) اظهار داشت: ممنوعیت کنونی درباره پوشیدن حجاب به دلایل دینی تبعیض آمیز است.

علی بن حسین نایب رئیس فیفا قرار است در جلسه مجمع قانونگذاری فوتبال به ارائه نمونه حجابی بپردازد که از سوی شرکتی با نام " Velcro" تولید شده که تمام ویژگی های ایمنی لازم را دارد.

وی اخیرا عنوان کرده است همه باید فرصت حضور در این بازی را داشته باشد و قوانین بازی باید به نحوی تغییر کند که همه را دربر بگیرد.





