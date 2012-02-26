به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره ادبی یار و یادگار در حالی در سال جاری وعده معرفی برگزیدگان خود را داده است که بنا براعلام دبیرخانه این دوره از این جشنواره تا پایان پانزدهم اسفندماه امسال فرآیند دریافت آثار از سوی دبیرخانه این جشنواره ادامه خواهد داشت.

این دوره از این جشنواره علاوه بر موضوع زندگی و سیره حضرت امام خمینی (ره) به موضوع زندگی مرحوم سیداحمد خمینی نیز در قالب بخش ویژه‌ای با عنوان «امین امام» به دریافت آثار می‌پردازد.

تاکنون بیش از 400 اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارائه شده که بیشترین تعداد آن در بخش شعر و نثر ادبی و کمترین تعداد نیز در بخش داستان بوده است.

پنجمین جشنواره یار و یادگار در قالب‌های شعر (کلاسیک، نیمایی و سپید)، داستان، مقاله، ترانه و وبلاگ اثر می‌پذیرد که موضوع اصلی آن، «امام خمینی (ره)، پدر مهربانی‌ها» خواهد بود و در کنار آن نیز به موضوع زندگی مرحوم سیداحمد خمینی توجه شده است. همچنین این دوره از این جشنواره در سه بخش فرعی، شامل «خانواده، مبنای اجتماع»، «احترام والدین» و «حقوق متقابل پدر، مادر و فرزندان» در سال جاری پذیرای آثار خواهد بود.

بخش ویژه جشنواره امسال «با وبلاگ‌نویسان» نام دارد که موضوع آن «امام خمینی از نگاه نسل چهارم انقلاب اسلامی» در قالب نامه‌ای به امام (ره) خواهد بود.

همچنین بخش جنبی پنجمین جشنواره یار و یادگار با موضوع «امام خمینی (ره) و بیداری اسلامی» و زیر عنوان «جوانان، آینده‌سازان ایران اسلامی» برگزار خواهد شد.

دبیرخانه جشنواره ادبی یار و یادگار همچنین از برگزاری اختتامیه این دوره از این جشنواره به طور حتم تا پیش از پایان سال جاری خبر داده است.