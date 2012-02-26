نخستین نمایشگاه اختصاصی ایران در پاکستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: نخستین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در لاهور- پاکستان 31 فروردین الی 2 اردیبهشت ماه91 برگزار می شود.

جمال شوشتری اظهار داشت: نمایشگاه بین المللی مشهد با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران اقدام به برگزاری نخستین نمایشگاه اختصاصی ایران در لاهور- پاکستان کرده است.

وی پاکستان را ششمین کشور پر جمعیت دنیا خواند و افزود: این کشور دارای نرخ رشد جمعیت بالایی است که همین مساله تاثیر مستقیمی بر بازار کالاهای ایرانی خواهد داشت.

وی حجم مبادلات دو کشور ایران و پاکستان در سال 2010 را بیش از 873 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: تراز تجاری ایران با پاکستان مثبت بوده و صادرات غیر نفتی ایران به پاکستان در سال 2010 با 30 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به بیش از 513 میلیون دلار رسید.

شوشتری گفت: حجم فعلی مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان حدود یک میلیارد دلار است و دو کشور متعهد شده اند تا سال 2015 این رقم را 4 برابر کنند.

نمایشگاه صنایع ساختمانی خراسان رضوی درقرقیزستان گشایش یافت

نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و سنگ خراسان رضوی با همکاری مشترک بخش صنعت، معدن وتجارت استان و اتاق بازرگانی و صنایع قرقیزستان در شهر 'بیشکک' پایتخت این کشور، آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه که با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان معاون اتاق بازرگانی وصنایع قرقیزستان، معاون شهردار بیشکک و نمایندگان شرکت های ایرانی و متخصص در تولید محصولات ساختمانی دایر شده تا روز سه شنبه هفته جاری دایر است.

علی صفرزاده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در راستای توسعه صادرات و افزایش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه با حمایت سازمان توسعه تجارت ایران و توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شده است.

وی با بیان آنکه این نمایشگاه فرصت مناسبی جهت معرفی توانمندی های صاحبان صنایع و علاقه مندان فراهم کرده است، افزود: این نمایشگاه با همکاری اتاق بازرگانی وصنایع قرقیزستان، سفارت جمهوری اسلامی، وزارتخانه ها و سازمانهای اقتصادی و تجاری این کشور برگزار شد.

گفتنی است، در این نمایشگاه ازششم تانهم اسفندماه سال جاری در شهر بیشکک جمهوری قرقیزستان برپاست نمونه هایی از تولیدات صنایع ساختمانی استان خراسان رضوی در بخش های خدمات فنی و مهندسی، سازه های سبک ساختمانی، سنگ های تزیینی و چینی آلات بهداشتی، تاسیسات و صنایع گرمایشی و سرمایشی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

نمایش 80 نسخه قرآن خطی قرن اول تا چهارده هجری قمری در مشهد

رئیس سازمان آستان قدس رضوی ازنمایش 80 نسخه قرآن خطی نفیس از قرن اول تا قرن چهاردهم هجری قمری نظیر قرآن منسوب به دستخط مبارک امام حسین (ع) که بر روی پوست آهو کتابت شده در مشهد خبر داد.

محمد هادی زاهدی بیان کرد: این مجموعه که از نظر قدمت خط، کتابت، خوشنویسی، تذهیب، کتاب آرایی، کاغذ سازی و جلد سازی دارای اهمیت فراوانی است توسط مقام معظم رهبری به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی اهدا شده است.

وی افزود: یکی از نفیس ترین قرآن های این مجموعه14 هزار نسخه ای قرآن منسوب به دستخط امام حسین(ع) متعلق به قرن اول هجری قمری است که بر روی پوست آهو و به خط کوفی به دست مبارک امام حسین(ع) به کتابت درآمده است.

وی جداول طلای اوراق این قرآن را از ویژگی های منحصر به فرد این مصحف شریف دانست و افزود: در انتهای این قرآن جمله "کتبه حسین بن علی" و نیز یادداشت شاه اسماعیل صفوی به چشم می خورد.

زاهدی، ‌از دیگر قرآن های خطی نفیس اهدایی مقام معظم رهبری، قرآن مرصع و منقش به طلا و لاجورد متعلق به سال 1245هجری قمری را ذکر کرد که مزین به دستخط مقام معظم رهبری است.

نمایشگاه نقاشی "نیایش" در نیشابور بر پاشد

مسئول مجتمع های فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: همزمان با روز امورتربیتی وتربیت اسلامی نمایشگاه نقاشی "نیایش" آثار بانوی هنرمند نیشابوری در نگارخانه کمال الملک این شهرستان گشایش یافت.

حمیدرضا آتشی اظهار داشت: نمایشگاه نقاشی "نیایش" آثار بانوی هنرمند نیشابوری فاطمه دانش آموز است که در آن 45 اثر نقاشی برپا شده است.

آتشی به تکنیک، سبک و موضوع این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه دارای تکنیک سیاه قلم، آبرنگ، مرکب، گواش، زغال، راپیت، اکرلیک، مداد رنگی، گچ پاستل و رنگ روغن است وبا سبک رئالیسم طراحی شده و موضوعات آن مذهبی، چهره و طبیعت است.

وی بیان کرد: این دومین نمایشگاه انفرادی است فاطمه دانش آموز که دارای 3 سال سابقه هنری نقاشی دارد و دانش آموخته کارشناسی حسابداری و مینیاتور از سازمان فنی و حرفه ای است و در پی ارائه آثار به مخاطب و نقد و بررسی آن و اثبات شعار "خواستن توانستن است" است.

آتشی تصریح کرد: این نمایشگاه نقاشی از 6 لغایت 11 اسفند 90 هر روز از ساعت 9 الی 12 و 16 الی 19 بعد از ظهر در محل نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور ویژه عموم علاقمندان دایر است.

هفت سین نوروزی در نگارخانه رضوان مشهد چیده می شود

نمایشگاه "هفت سین نوروزی" مجموعه‌ای از دست ساخته های هنرمندان ایران در نگارخانه رضوان مشهد برگزار می شود.

در این نمایشگاه دست ساخته‌های جمعی از هنرمندان و فارغ‌التحصیلان صنایع دستی با الهام از الگوها و ویژگی‌های هنرهای سنتی ایرانی در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.

13 هنرمند از شهرهای تهران، کرج، تبریز، ارومیه، اصفهان و مشهد آثار خود را که با استفاده از چوب، سفال، شیشه، سرامیک، مجسمه‌های فلزی و زیورآلات ساخته شده است، از 8 اسفند به مدت 10 روز در این نمایشگاه به نمایش می‌گذارند.

علاقه‌مندان می توانند از 8 تا 12 اسفند و از ساعت 9 الی 20 از این نمایشگاه در نگارخانه رضوان واقع در خیابان کوهسنگی 17 دیدن فرمایند.