438 مصوبه سفر هیئت دولت به خراسان رضوی محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالملکی شنبه شب در مراسم رونمایی سامانه پیگیری مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت در مشهد اظهارکرد: سفر اول با 212 مصوبه که 203 مصوبه آن محقق شده و سفر دوم با 293 مصوبه که 218 مصوبه آن محقق شده و در سفر سوم 17 مصوبه از 46 مصوبه محقق شده است.

عبدالملکی گفت: در آستانه سفر چهارم هیئت دولت به خراسان رضوی با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی مصوبات مشکل دار و همچنین مصوباتی که پس از مطالعات کارشناسی فاقد بهره وری تشخیص داده شده، شناسایی شده است که در سفر چهارم برای آنها تصمیم گیری خواهد شد.

گفتنی است، در سامانه پیگیری مصوبات و پروژه های سفرهای استانی رئیس جمهور که برای اولین بار در کشور رونمایی شد، آخرین وضعیت پروژه ها مشخص و دائما به روز و در سه دسته بسیار مهم، مهم و عالی درجه بندی می شود.