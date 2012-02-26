  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

عبدالملکی:

438 مصوبه سفر هیئت دولت به خراسان رضوی محقق شد

438 مصوبه سفر هیئت دولت به خراسان رضوی محقق شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: حاصل سه دوره سفر هیئت دولت به استان 551 مصوبه بوده که تاکنون 438 مصوبه آن محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالملکی شنبه شب در مراسم رونمایی سامانه پیگیری مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت در مشهد اظهارکرد: سفر اول با 212 مصوبه که 203 مصوبه آن محقق شده و سفر دوم با 293 مصوبه که 218 مصوبه آن محقق شده و در سفر سوم 17 مصوبه از 46 مصوبه محقق شده است.

عبدالملکی گفت: در آستانه سفر چهارم هیئت دولت به خراسان رضوی با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی مصوبات مشکل دار و همچنین مصوباتی که پس از مطالعات کارشناسی فاقد بهره وری تشخیص داده شده، شناسایی شده است که در سفر چهارم برای آنها تصمیم گیری خواهد شد.

گفتنی است، در سامانه پیگیری مصوبات و پروژه های سفرهای استانی رئیس جمهور که برای اولین بار در کشور رونمایی شد، آخرین وضعیت پروژه ها مشخص و دائما به روز و در سه دسته بسیار مهم، مهم و عالی درجه بندی می شود.

کد مطلب 1543724

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار