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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

ابراهیمی:

نمایندگان فرماندار نباید برای کاندیداها فعالیت تبلیغاتی داشته باشند

نمایندگان فرماندار نباید برای کاندیداها فعالیت تبلیغاتی داشته باشند

ورامین – خبرگزاری مهر: بخشدار قرچک اظهار داشت: نمایندگان فرماندار ضمن حفظ رأی خود، نباید بر له و علیه کاندیداها فعالیت تبلیغاتی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله ابراهیمی صبح یکشنبه در دومین جلسه توجیهی و آموزشی نمایندگان فرماندار در شعب ثبت نام و اخذ رأی بخش قرچک که در محل دانشگاه پیام نور این شهر تشکیل شد، افزود: آشنایی و اجرای قوانین و آئین نامه های انتخاباتی را به دور از اعمال سلیقه های جناحی، حزبی و شخصی، مدیریت کردن فضای شعبه اخذ رأی و جلوگیری از هرگونه چالش از وظایف و رسالتهای نمایندگان است.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه نمایندگان فرماندار در امر برگزاری انتخابات بی طرفی و حرکت در مسیر قانون و امانتداری را مهمترین وظایف نمایندگان فرماندار برشمرد و عنوان کرد: در سه روز منتهی به 12 اسفندماه نمایندگان فرماندار باید نسبت به تجهیز شعبه و زمینه لازم برای برپایی شعبه محل ثبت نام و اخذ رأی اقدام لازم را داشته باشند.

این مسئول از نمایندگان فرماندار خواست با مطالعه شرح وظایف طبق قانون، در اجرای انتخابات همچون سنوات گذشته برگ زرین دیگری را در نظام مقدس جمهوری اسلامی ثبت کنند.

گفتنی است در این دوره آموزشی 115 نماینده فرماندار و بخشدار آموزشهای لازم برای آمادگی بیشتر در زمان اخذ رأی را فراگرفتند.

کد مطلب 1543727

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