سامانه پیگیری مصوبات سفرهای هیئت دولت در خراسان رضوی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان رضوی شنبه شب در این مراسم اظهار داشت: دولت نهم و دهم با وجود محدودیت ها، فعالیت های عمرانی قابل توجهی را در سطح کشور اجرایی کرده است.

محمود صلاحی افزود: اتمام پروژه های نیمه تمام و آغاز پروژه های جدید، پرداخت سهام عدالت، واگذاری شرکت های دولتی در قالب اصل 44 قانون اساسی، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت میزان قابل توجهی از مطالبات کارکنان دولت از جمله این اقدامات است.

وی گفت: سفرهای استانی هیئت دولت و بازدید از مناطق مختلف کشور توسط مسئولان باعث انجام اقدامات بسیار خوبی در راستای توسعه و عمران کشور شده است.

وی تصریح کرد: پیگیری این مصوبات نیز کاری ارزشمند است که باید توسط مدیران و مسئولان انجام شود.