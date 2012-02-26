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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

سامانه پیگیری مصوبات سفرهای هیئت دولت در خراسان رضوی رونمایی شد

سامانه پیگیری مصوبات سفرهای هیئت دولت در خراسان رضوی رونمایی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: سامانه پیگیری مصوبات و پروژه های سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت در خراسان رضوی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان رضوی شنبه شب در این مراسم اظهار داشت: دولت نهم و دهم با وجود محدودیت ها، فعالیت های عمرانی قابل توجهی را در سطح کشور اجرایی کرده است.

محمود صلاحی افزود: اتمام پروژه های نیمه تمام و آغاز پروژه های جدید، پرداخت سهام عدالت، واگذاری شرکت های دولتی در قالب اصل 44 قانون اساسی، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت میزان قابل توجهی از مطالبات کارکنان دولت از جمله این اقدامات است.

وی گفت: سفرهای استانی هیئت دولت و بازدید از مناطق مختلف کشور توسط مسئولان باعث انجام اقدامات بسیار خوبی در راستای توسعه و عمران کشور شده است.

وی تصریح کرد: پیگیری این مصوبات نیز کاری ارزشمند است که باید توسط مدیران و مسئولان انجام شود.

کد مطلب 1543728

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