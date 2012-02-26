رودخانه های گلستان بستری برای قاچاق شن و ماسه

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش رشد جمعیت، توسعه شهرها را در پی دارد و یکی از موادی که در توسعه شهرها به کار می رود، شن و ماسه است. تامین شن و ماسه بعنوان جزئ اصلی مصالح ساختمانی نقش تعیین کننده ای در اجرای طرحهای عمرانی و ساخت و سازها دارد، به گونه ای که کمبود این مصالح سرعت روند اجرای پروژه های عمرانی را کاهش می دهد.

از این رو بستر رودخانه ها، سواحل دریا، کوه و زمینهای کشاورزی از جمله منابع مهم تامین شن و ماسه مورد نیاز ساخت و سازها محسوب می شوند. در این میان شن و ماسه موجود در بستر رودخانه ها به سبب کمی و کیفی و سهل الوصول بودن، بیشتر از منابع دیگر مورد توجه مصرف کنندگان این بخش قرار می گیرد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: هر سال پس از فصل بارندگی و طغیان رودخانه ها مقدار زیادی شن و ماسه طبیعی در بستر رودخانه باقی می ماند که پس از کم شدن میزان آب رودخانه ها جهت پاکسازی مسیر رودخانه ها این منابع با صدور مجوز از بستر رودخانه ها خارج و سپس مورد استفاده قرار می گیرد.

سیدمحسن حسینی گفت: بیشترین میزان برداشت در استان گلستان از رودخانه های زرین گل، خرمارود، قره چای رامیان، دوغ، ساری سو انجام می شود و در صورتی که این برداشت ها غیر اصولی و بدون مجوز باشد صدمات جبران ناپذیری به وجود می آورد که قابل بازگشت نیز نیست.

وی با اشاره به برداشت 92 هزار متر مکعبی بر اساس مجوز صادره در 6 ماهه اول سالجاری گفت: برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها ممکن است از نظر فعالیت های اقتصادی و توسعه جغرافیایی نقش به ظاهر مناسبی داشته باشد، اما انجام عملیات بهره برداری غیر مجاز از بستر رودخانه ها باعث بروز پیامدها و عوارض منفی می شود که از جمله آن می توان به تغییر عرض و ارتفاع رودخانه،از بین رفتن تاسیسات آبی و پل ها، خطر جاری شدن سیل و انقراض نسل موجودات آبزی اشاره کرد.

حسینی با تاکید بر اینکه برداشت شن و ماسه از بستر و حریم رودخانه ها نوعی دخل و تصرف در آن محسوب می شود، عنوان کرد: تغییرات ناشی از برداشت شن و ماسه تنها به محل برداشت محدود نمی شود، بلکه تاثیرات مخرب آن در بالادست و پایین دست رودخانه نیز مشاهده می شود.

وی افزود: به عنوان مثال برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و ایجاد گودال و چاله ها در محل، باعث تغییرات شدت جریان، کم و زیاد شدن انرژی و گل آلود شدن آب می شود و این تغییرات حتی تا 10 کیلومتر پایین تر از محل برداشت شن و ماسه نیز اثر گذار است و علاوه بر موضوع یاد شده، این امر باعث کاهش تراکم موجودات آبزی در حاشیه و بستر رودخانه می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری منابع آب عنوان کرد: ایجاد اختلاف ارتفاع بین سطح زمینها و بستر رودخانه ها از دیگر عوارض برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه هاست که تبعات و خسارات بسیاری را به همراه دارد. استخراج شن و ماسه نیز منجر به تولید مقدار زیادی ذرات ریز و معلق در رودخانه و در نتیجه باعث کاهش کیفیت آب می شود.

به گزارش مهر، همچنین ریزش اراضی مجاور به رودخانه و از بین رفتن آنها، کف شویی رودخانه و از بین رفتن سازه های آبی و پل ها و پایین افتادن کف رودخانه و نیاز به کف شکنی چاه های حوضه رودخانه ها از دیگر مشکلات ایجاد شده می باشد.

طبق اعلام آب منطقه ای گلستان، بیشترین میزان برداشت غیر مجاز از سوی بهره بردارانی صورت می گیرد که امکانات ثابتی نداشته و به صورت سیار عمل می کنند، در این ارتباط در 6 ماهه اول سال جاری 35 مورد پیگرد قانونی در خصوص این متجاوزین انجام شده است.