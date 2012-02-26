چنار کهنسال آذرشهر جاذبه ای بی بدیل برای جذب گردشگران

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی در گفتگو با خبرنگاران افزود: چنار کهنسال پرپر آذرشهر هزار و 200 سال قدمت دارد که با توجه به این قدمت تاریخی، از جایگاهی ویژه در میان درختان چنار کهنسال در ایران برخوردار است.

وی با اشاره به ویژگیهای این درخت خاطرنشان کرد: چنار کهنسال آذرشهر با ارتفاع 15 متر، دارای مساحت عرصه 750 مترمربع و مساحت تاج 176متر مربع است.

محمدی، چنار کهنسال آذرشهر را از انواع درختان دیرزیست و خزان کننده عنوان کرد و گفت: درخت از میان دچار پوسیدگی شدید شده به طوریکه از درون تهی گشته و با دو شکاف در شمال و جنوب عملا به دو بخش جداگانه تقسیم شده است.

رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی استان در فهرست آثار ملی یادآور شد: در مورد وجه تسمیه محله پرپر آذرشهر، که این درخت نیز در آن واقع شده، به نظر می رسد که این محله به واسطه وجود این درخت و پراکندگی شاخه های آن، به پَرَپَر، که در ترکی آذری به معنی پراکنده و پخش است، مشهور شده است.

محمدی با اشاره به فرهنگ عامه مردم نسبت به این اثر تصریح کرد: چنار کهنسال آذرشهر نیز مانند بیشتر چنارهای کهنسال ایران که اغلب در مکانهای مقدس واقع شده اند، در کنار مسجد و سنگ پنجه علی قرار دارد.

وی تصریح: مردم محل بخصوص زنان به هنگام بروز مشکلات، برای نذر به این درخت و سنگ پنجه علی مراجعه می کنند که این مقدس بودن درختان از واقع بودن اغلب آنها در کنار مساجد و امام زاده ها سرچشمه می گیرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تاکید کرد: شهرستان آذرشهر دارای جاذبه های گردشگری فراوانی است که ثبت ملی و معرفی این درخت کهنسال می تواند توانمندی های گردشگری منطقه را افزایش دهد.

محمدی یادآور شد: سازمان میراث فرهنگی در سال جاری اقدام به شناسایی تعدادی از درختان چنار کهنسال آذربایجان شرقی نمود که ثبت ملی پنج درخت چنار استان در چهارمین همایش ثبت ملی آثار در جزیره قشم حاصل آن بود.