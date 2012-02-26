فرهنگ سازی برای استفاده از اطلاعات هواشناسی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسن نژاد شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: توجه به بحث هواشناسی و ضرورت آن در بین تمام اقشار جامعه نیازمند فرهنگ سازی مناسب و داشتن امکانات لازم در اختیار اداره کل هواشناسی برای اطلاع رسانی مناسب است.

وی با بیان اینکه ایجاد بخش مستقل هواشناسی کشاورزی در استان کردستان نیازمند پیگیری های جدی است، افزود: از سه سال گذشته هواشناسی استان و جهاد کشاورزی کردستان به منظور استفاده از داده های هواشناسی در راستای منافع کشاورزان با همکاری هم گام های موثری را برداشته اند.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان ادامه داد: بر اساس تقویم موجود در جهاد کشاورزی توصیه های مورد نیاز مانند زمان سم پاشی، ریختن کود و بذر در اختیار هواشناسی قرار داده می شود تا از طریق رسانه های مختلف جمعی این اطلاعات به کشاورزان اعلام شود.

حسن نژاد با اشاره به نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از اطلاعات هواشناسی در بین اقشار مختلف جامعه گفت: در سال جاری کشاورزان استان کردستان متحمل ضرر بسیاری شدند و از 12 هزار هکتار سیب زمینی استان حدود 300 هکتار آن به موقع برداشت نشد و بارندگی موجب از بین رفتن این محصول شد.

وی در پایان به درخواست یکی از سرمایه گذاران برای اجرای طرح کنسانتره آهن در قروه اشاره کرد و گفت: با توجه به ارزشمند بودن اکوسیستم چم شور در قروه این طرح قابل اجرا نیست و از لحاظ زیست محیطی خسارت های را در این منطقه به دنبال دارد.

در ابتدای این جلسه مدیر کل هواشناسی استان کردستان گزارشی از وضعیت هواشناسی در این استان را ارائه کرد.