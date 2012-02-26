آتش سوزی در رشت 150میلیون ریال خسارت برجا گذاشت

محمدعلی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آتش سوزی شب گذشته در بلوار امام رضا (ع) محله آج بیشه رشت، پنج ایستگاه آتش نشانی ا به محل حادثه کشاند.

وی اظهارداشت: با تماس مردمی به تلفن سه رقمی 125 آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت مبنی بر وقوع آتش سوزی مهیب در یک منزل مسکونی در منطقه مزبور بلافاصله ماموران آتش نشانی در محل حاضر شدند.

مدیرعامل آتش نشانی رشت گفت: به واسطه حجم زیاد آتش ماموران پنج ایستگاه با دشواری مسیر منتهی به محل حادثه که دارای کوچه های باریک با ارتفاع کم، کابلهای برق و همچنین داشتن بیش از یک کیلومتر جاده خاکی سپری و با دامنه حریقی با مساحتی بیش از 300 متر مربع که چهار باب منزل مسکونی را به کام خود کشیده بود، مواجه شدند.

وی ادامه داد: این حریق در اثر یکپارچگی منازل مسکونی در حاشیه شهر، نبود اجرای دیوارهای آتش بر و وجود بیش از حد مصالح قابل اشتعال در پشت بام به سرعت گسترش و به منازل مجاور نیز سرایت کرد.

رفیعی یادآورشد: به این دلیل تمامی خودروهای اطفائیه سازمان به همراه 50 نفر نیرو به محل حادثه اعزام و با هدف جلوگیری از سرایت آتش به مکانهای همجوار اقدامات گسترده ای را انجام و حریق را پس از 20 دقیقه مهارکردند.