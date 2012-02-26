ملاقات مدیر اجرایی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد با وزیر امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه در این دیدار، ضمن اشاره به موضوع امنیت مسکن برای بشریت، گفت: خوشحالم که اعلام کنم که کشورم اقدامات موثری را در این زمینه انجام داده و در حال اجرای بزرگ خانه سازی در سراسر ایران است.



صالحی با اشاره به موضوع مقاوم سازی مسکن در برابر زلزله، که یکی از اولویتهای فعالیت های سازمان هبیتات است، افزود: کشور ما در منطقه ای قرار دارد که خطر وقوع زلزله در آن بالاست و از این جهت دولت تلاش می کند ضمن بالابردن اطلاعات مردم نسبت به زلزله از طریق رسانه ها، استانداردها را در ساخت مسکن لحاظ کند.



وزیر امور خارجه ضمن تقدیر از فعالیت های دفتر هبیتات در ایران، آمادگی کشورمان برای گسترش فعالیت این دفتر و انتقال تجربیات ایران در ساخت و مقاوم سازی مسکن به کشورهای منطقه را اعلام کرد.



کلوس هم در این دیدار، ضمن تشکر از همکاری های جمهوری اسلامی ایران با هبیتات، موضوع عوارض ناشی از زلزله در مناطق مختلف جهان را مورد اشاره قرار داد و گفت: تفاوت تعداد قربانیان دو زلزله مشابه در کشورهای هاییتی و شیلی به ما نشان داد که هر چند نمی توان جلوی زلزله را گرفت ولی با در اولویت قرار دادن اصلاح طراحی های شهرسازی و توجه به مقاوم سازی مسکن می توان عواض بلایای طبیعی را برای انسانها کاهش داد.