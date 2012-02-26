همه تاسیسات ایران زیر نظر آژانس قرار دارد/ پیگیری برخی ادعاهای غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "یوکیا آمانو" مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش خود ایران را متهم کرده که به طور مخفیانه به دنبال ساخت تسلیحات هسته ای است.
در این گزارش بار دیگر بر شفاف سازی در خصوص مسائلی که آژانس از آن به "مسائل حل نشده" یاد کرده تاکید شده است.
همچنین در گزارش آمده است: ایران به ضمیمه گزارش مدیر کل در رابطه با مسائل مشخص در بخش C در نوامبر 2011 به هیئت مدیره (GOV/2011/65) پاسخی را فراهم کرده است که عمدتاً این موارد در زمینه این است که جمهوری اسلامی این اتهامات را بی اساس می داند.
در این گزارش آمده است: این برای آژانس و ایران مهم است تا گفتگوهای خود را به منظور حل فوری تمامی مسائل مهم با هدف فراهم کردن شفافیت ها در رابطه با مسائلی از جمله دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، اسناد، سایت ها، مواد، و اشخاص در ایران آغاز کنند.
همچنین هیئت مدیره آژانس خواستار تعهد ایران به گفتگوها بدون پیش شرط به منظور احیای اعتماد بین المللی به ماهیت صرفا مسالمت آمیز برنامه هسته ای ایران شده است.
در این گزارش آژانس با اشاره به فصل هفتم منشور سازمان ملل که ناظر به تهدید صلح و امنیت بینالمللی است، تاکید کرده به موجب قطعنامههای شورای امنیت تصمیمهای شورای حکام آژانس و شورای امنیت برای ایران الزامآور است.
آمانو در این گزارش به گفتگوهای بی نتیجه مقام های آژانس در سفر اخیرشان با ایرانی ها اشاره می کند و می نویسد است: به درخواست آژانس ایران ۱۵ سایت هستهای و ۹ منطقه در بیرون از این تاسیسات را که در آن فعالیتهای هستهای صورت میگیرد، مشخص کرد که برخی فعالیتها در آنها مغایر با درخواست شورای حکام و شورای امنیت می باشد.
در این گزارش بار دیگر تکرار شده که ایران به رغم خواست شورای حکام آژانس و شورای امنیت به غنیسازی اورانیوم ادامه میدهد و در عین حال ذکر کرده که همه تاسیسات اعلام شده ایران زیر نظر آژانس قرار دارد.
کارخانه غنیسازی نطنز و مرکز غنیسازی تحقیقاتی نطنز و تاسیسات غنیسازی فردو، سه مرکزی است که آژانس میگوید ایران در آن به غنیسازی اورانیوم ادامه میدهد.
به گفته این نهاد بین المللی جمهور اسلامی از ماه فوریه ۲۰۰۷ تا ۱۶ اکتبر سال ۲۰۱۱ به میزان ۵۵ هزار و ۶۳۸ کیلوگرم هگزا فلوراید اورانیوم طبیعی به آبشارهای غنیسازی تاسیسات غنیسازی نطنز تزریق کرده و با این کار ۴ هزار ۸۷۱کیلوگرم هگزا فلوراید اورانیوم غنیشده تا سقف ۵ درصد (اورانیوم ۲۳۵) تولید کرده است.
به گفته آژانس، تهران در مرکزی غنی سازی نظنز ۵ هزار ۴۵۱ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم را تا سقف ۵ درصد و زیر نظر آژانس تولید کرده و در مرکز غنیسازی تحقیقاتی نطنز هم ایران از سال فوریه ۲۰۱۰ تاکنون نزدیک به ۹۵.۴ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم را تا سقف ۲۰ درصد غنی کرده است.
در مورد تاسیسات غنیسازی فردو نیز آمانو گزارش داده که ایران فعالیت غنیسازی خود را آغاز کرده و بنا به گفته ایران در حدود ۹۹.۳ کیلوگرم هگزا فلوراید اورانیوم تا سقف ۵ درصد به اورانیوم ۲۳۵ تبدیل شده و ۱۳.۸ کیلوگرم هگزافلوراید اوارنیوم تا سقف ۲۰ درصد به اورانیوم ۲۳۵ تبدیل شده است. آمانو میگوید ایران هنوز باید اطلاعات مورد نیاز را برای اهداف تاسیسات فردو در اختیار آژانس قرار دهد. اطلاعات بیشتر آژانس میگوید ایران باید در مورد برنامه خود برای ساخت ۱۰ مرکز غنیسازی اورانیوم و همچنین درباره فناوری غنیسازی لیرزی که در سال ۲۰۱۰ از آن خبر داده بود، توضیح دهد.
همچنین بار دیگر از ایران خواسته طبق خواسته شورای حکام و شورای امنیت ساخت رآکتور آب سنگین و کارخانه تولید آب سنگین اراک را متوقف کند و اجازه دسترسی بیشتر به این تاسیسات را برای بازرسان فراهم کند.
آمانو میگوید، به رغم درخواست شورای حکام و شورای امنیت، ایران همچنان به فعالیتهای هستهای خود در تاسیسات یو. سی. اف و تاسیسات تولید سوخت اصفهان ادامه میدهد. تولید سوخت آژانس تایید میکند که ایران تا فوریه امسال ۱۴ صفحه سوخت ۲۰ درصدی و ۱۲ میله سوخت ۳.۳۴ درصدی تولید کرده است.
مانند گزارشهای دیگر آژانس، یوکیا آمانو بخشی دیگر از گزارش خود را به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هستهای ایران اختصاص داده است. آژانس عنوان می کند که شفاف سازی درباره ابعاد نظامی (ادعایی) برنامه هسته ای ایران مهمترین اولویت این نهاد بین المللی است.
آمانو مینویسد:آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور فزایندهای از سال ۲۰۰۲ از ابعاد غیر صلح آمیز و اعلام نشده برنامه هسته ای ایران از جمله فعالیتهای مربوط به ساخت خرج هستهای موشک ابراز نگرانی کرده است.
آمانو مینویسد: بر آوردها و اطلاعات به دست آمده نشان میدهد که تا پیش از سال ۲۰۰۳ این فعالیتهای نظامی برنامهای مدون بوده و برخی از آنها پس از سال ۲۰۰۳ ادامه یافته و برخی ممکن است همچنان ادامه داشته باشد و هنوز جمهوری اسلامی برخی اسناد و مدارک را در اختیار آژانس قرار نداده و اجازه مصاحبه با دانشمندان هستهای نداده است.
یوکیا آمانو در پایان این گزارش بار دیگر با این ادعا که ایران با آژانس همکاری نمی کند می نویسد : تهران پروتکلهای الحاقی را به اجرا نگذاشته و ما نمی توانیم اطمینان دهیم که تمامی ابعاد برنامه هستهای آن اعلام شده باشد.
آمانو میافزاید که آژانس همچنان "نگرانیهای جدی" در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هستهای ایران دارد و از ایران می خواهیم تا بار دیگر با جامعه جهای همکاری کرده و پروتکلهای الحاقی را اجرایی کند.
آژانس همچنین عدم دسترسی خود به پارچین را به باد انتقاد گرفته و خواستار دسترسی بازرسان به این سایت شده است.
شفاف سازی درباره مسائل حل نشده، تاسیسات اعلام شده تحت توافق پادمانی ایران، فعالیت های غنی سازی، بازفراوری، فعالیت ها در نطنز، پروژه های آب سنگین، تبدیل اورانیوم و تولید سوخت، ابعاد احتمالی نظامی، طراحی اطلاعات، پروتکا الحاقی، سایر موارد از جمله مواردی هستند که آمانودر گزارش خود به آنها اشاره کرده است.
آمانو خواستار همکاری کامل ایران با آژانس شده و مدیر کل از ایران می خواهد تا با آژانس کار کرده و بر اساس یک رویکرد سازنده در رابطه با تمامی مسائل مهم توافقی حاصل شود. آمانو همچنین از ایران می خواهد تا نگرانی های آن را درباره ابعاد احتمالی برنامه هسته ای خود از جمله درباره پارچین و متخصصین خارجی با اجازه دسترسی داده به این منطقه حل کند.
در پایان گزارش بر تداوم گزارش های آژانس درباره ایران تاکید شده است.
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