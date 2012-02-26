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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۳

در کارگروه اشتغال اعلام شد/

89 درصد تعهدات اشتغال استان سمنان محقق شد

89 درصد تعهدات اشتغال استان سمنان محقق شد

سمنان-خبرگزاری مهر: بر اساس آخرین وضع اشتغال ایجاد شده سال90 و ثبت اطلاعات شاغلین در سامانه ملی رصد تا چهارم اسفند ماه سالجاری 89 درصد از اشتغال تعهد شده دستگاه های اجرایی استان سمنان محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین کارگروه تخصصی اشتغال استان سمنان شامگاه شنبه در حالی تشکیل جلسه داد که بر اساس آخرین وضع اشتغال ایجاد شده این استان در سال90 و ثبت اطلاعات شاغلین در سامانه ملی رصد تا چهارم اسفند ماه 89 درصد از اشتغال تعهد شده دستگاه های اجرایی استان سمنان محقق و در سامانه ملی رصد ثبت شده است.

بطوریکه از 23 هزار و 669  اشتغال تعهد شده، 21 هزار و 168  شغل در سامانه ملی رصد  ثبت شده است.

در این جلسه علاوه بر گزارش اشتغال ایجاد شده دستگاه های اجرایی استان سمنان، گزارش پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی توسط هر یک از بانک های عامل نیز در دستور کار بود که اعلام شد: با توجه به سهمیه بانکی 140  هزار میلیون ریالی استان  و تعداد 5 هزار و 45 و در خواست به مبلغ 146هزار و 337 میلیون ریال، تاکنون پرداخت تسهیلات به تعداد  یک هزار و 408  درخواست به مبلغ  44 هزار و 679  میلیون ریال  محقق شده است.

 همچنین بر این اساس درصد پرداختی تسهیلات مشاغل خانگی توسط هریک از بانک های عامل نسبت به سهمیه بانکی سی و یک و نه صدم درصد می باشد.

در این جلسه همچنین به دستگاه های اجرایی  به مدت یک هفته مهلت داده شد برای ثبت اشتغال ایجاد شده در سامانه ملی رصد اقدام کنند و مصوب شد، تا یک هفته آینده تمامی دستگاه هایی که کمتر از  80 درصد تعهدات اشتغال خود را در سامانه ملی رصد ثبت نموده اند می بایست در جلسه فوق العاده "شنبه هفته آینده" شرکت کنند تا در این خصوص بحث و بررسی شود.

برگزاری جلسه فوق العاده هفته آینده برای بانک های عامل تسهیلات مشاغل خانگی که کمتر از 50 درصد تعهدات پرداختی خود را محقق نموده اند نیز  از دیگر مصوبات این جلسه بود.

کد مطلب 1543745

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