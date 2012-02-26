89 درصد تعهدات اشتغال استان سمنان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین کارگروه تخصصی اشتغال استان سمنان شامگاه شنبه در حالی تشکیل جلسه داد که بر اساس آخرین وضع اشتغال ایجاد شده این استان در سال90 و ثبت اطلاعات شاغلین در سامانه ملی رصد تا چهارم اسفند ماه 89 درصد از اشتغال تعهد شده دستگاه های اجرایی استان سمنان محقق و در سامانه ملی رصد ثبت شده است.

بطوریکه از 23 هزار و 669 اشتغال تعهد شده، 21 هزار و 168 شغل در سامانه ملی رصد ثبت شده است.

در این جلسه علاوه بر گزارش اشتغال ایجاد شده دستگاه های اجرایی استان سمنان، گزارش پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی توسط هر یک از بانک های عامل نیز در دستور کار بود که اعلام شد: با توجه به سهمیه بانکی 140 هزار میلیون ریالی استان و تعداد 5 هزار و 45 و در خواست به مبلغ 146هزار و 337 میلیون ریال، تاکنون پرداخت تسهیلات به تعداد یک هزار و 408 درخواست به مبلغ 44 هزار و 679 میلیون ریال محقق شده است.

همچنین بر این اساس درصد پرداختی تسهیلات مشاغل خانگی توسط هریک از بانک های عامل نسبت به سهمیه بانکی سی و یک و نه صدم درصد می باشد.

در این جلسه همچنین به دستگاه های اجرایی به مدت یک هفته مهلت داده شد برای ثبت اشتغال ایجاد شده در سامانه ملی رصد اقدام کنند و مصوب شد، تا یک هفته آینده تمامی دستگاه هایی که کمتر از 80 درصد تعهدات اشتغال خود را در سامانه ملی رصد ثبت نموده اند می بایست در جلسه فوق العاده "شنبه هفته آینده" شرکت کنند تا در این خصوص بحث و بررسی شود.

برگزاری جلسه فوق العاده هفته آینده برای بانک های عامل تسهیلات مشاغل خانگی که کمتر از 50 درصد تعهدات پرداختی خود را محقق نموده اند نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.