حریم خصوصی رقبای انتخاباتی باید محفوظ بماند

دکتر عظیم حمزئیان در مورد رعایت اخلاق انتخاباتی توسط کاندیداها به خبرنگار مهر گفت: اخلاق انتخاباتی با توجه به فضای سیاسی‏ که عموما در آستانه انتخابات تنش دار می‎شود در مفاهیمی مثل رعایت حد و حریم فضای فرضی افراد و اطلاعات شخصی کاندیداها معنا می یابد.

وی افزود: باید کاندیداها اطلاعات رقبا را پیش خود نگه دارند و آنها را به منظور تخریب چهره رقیب فاش نسازند. همچنین در تبلیغات انتخاباتی از مفاهیم ضایع کننده تبلیغاتی یا مفاهیم نادرست در مورد رقیب استفاده نکنند.

مدیر گروه ادیان و فلسفه دانشگاه سمنان در مورد اینکه چرا منشورهای اخلاقی تصویب شده انتخاباتی اثر چندانی بر کاهش بداخلاقیهای سیاسی تبلیغاتی کاندیداها ندارند هم اظهار داشت: علت ناکارآمدی منشورهای اخلاقی عموما در نوع تربیتهای کاندیداها یا افراد جامعه است.

حمزئیان در مورد اینکه ضمانت اجرایی اخلاق انتخاباتی برعهده چه کسانی است یادآور شد: در درجه اول ضمانت اجرای اخلاق انتخاباتی به عهده دست اندرکاران و مدیران جامعه است ولی افراد جامعه و کسانی که در امر انتخابات دخیل هستند یعنی کاندیداها در ضمانت اجرای اخلاق انتخاباتی نقش مهمی دارند که باید رعایت کنند.

وی در مورد اینکه رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی کاندیداها چه اثری بر مشارکت عمومی مردم در انتخابات دارد نیز گفت: بداخلاقیهای انتخاباتی باعث می‎شوند در آرمانهایی که کاندیداها در مورد آن به مردم وعده داده‏اند (اعم از وعده‎های مادی و رفاهی و بهبود و ارتقای مسائل فرهنگی و اخلاقی منطقه‎اشان ) خدشه و خلل وارد شود و اینچنین از مشارکتهای معنوی کسانی که در انتخابات شرکت می‎کنند بکاهد.