ایران امروز حساس ترین شرایط تاریخی را تجربه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه شنبه در جمع خانواده های شهید و مردم شهرستان ابهر، گفت: شرایط امروز جمهوری اسلامی با توجه به تحولات بوجود آمده در کل جهان بسیار حساس و ویژه است.

وی با اشاره به خیزش های اسلامی در سرتاسر جهان و جنبش وال استریت در آ مریکا، افزود: ریشه تمامی این بیداری ها و خیزش ها جمهوری اسلامی ایران است.

رئوفی نژاد با بیان اینکه شش هزار کشته و 60 هزار مجروح امریکایی و هزار میلیارد دلار هزینه یکی از نتایج جنگ آمریکا در عراق و افغانستان است، افزود: همه این عوامل دشمنان انقلاب را غضبناک تر و زخم خورده

تر از گذشته کرده است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان انقلاب سعی دارند از فرصت انتخابات پیش رو بهترین استفاده را بکنند، بیان کرد: آنها حاضرند برای کمترین نتیجه بیشترین هزینه را صرف کنند.

استانداری زنجان افزود: دشمنان انقلاب امسال نیز با تحریم انتخابات و زیر سئوال بردن سلامت و امنیت آن می خواهند مردم را از حضور گسترده در این انتخابات ناامید کنند ولی حضور پرشور مردم در طول 33 سال گذشته تمام توطئه های آنان را خنثی کرده است.

رئوفی نژاد با بیان اینکه حضور پرشور و گسترده مردم در اتنخابات باعث ایجاد مصونیت از حجم فتنه های بعد از آن می شود، گفت: ایادی و جریان های سرسپرده داخلی و خارجی در حال حاضر درصدد ایجاد فتنه بعد از انتخابات

هستند.

استاندار زنجان به فتنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اشاره کرد و گفت: عده ای به دلیل عملکرد خودشان در آن دوران، امروز توفیق همراهی با مردم را ندارند.

رئوفی نژاد یاداور شد: انچه که امروز بسیار اهمیت دارد مشارکت گسترده مردم در انتخابات است و مسئولان باید به هر قیمتی که هست مردم را برای حضور گسترده تشویق کنند.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه بیش از 600 هزار نفر در استان زنجان واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند، گفت: همه باید با درنظر گرفتن شاخصه های اصلی انقلاب، نماینده اصلح را به مجلس بفرستند.

همچنین فرماندار شهرستان ابهر به دستاوردهای دولت در ایت شهرستان اشاره کرد و گفت: از مجموع 637 مصوبه هیئت دولت در استان زنجان در طول سه سفر خود، 235 مصوبه مربوط به شهرستان ابهر است.

علی یوسفی با اشاره به اینکه در حال حاضر 161 پروژه اجرایی شده و 74 پروژه نیز در حال اجراست، افزود: بیمارستان 220 تختخوابی، دانشکده فنی و مهندسی، دنشکده پرستاری و طرح گازرسانی به روستاهای ابهر از مهم ترین مصوبات هیئت دولت در این شهرستان است.