نماینده شیعیان کویت طرح مقابله با انزجار دینی را به پارلمان ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، فیصل الدویسان نماینده شیعیان کویت در این طرح عنوان کرده که این طرح با هدف پرهیز از افزایش سطح انزجار در سخنرانی های رسانه های سنتی و الکترونیکی صورت گرفته است.

این طرح همچنین در بر گیرنده این است که برای افرادی که مرتکب جرایم ناشی از انزجار شوند، از یک تا سه سال زندان و جریمه 72 هزار دلاری در نظر گرفته شده و اگر این جرم تکرار شود مدت حبس به 7 سال و مبلغ جریمه به 180 هزار دلار افزایش یابد.

در طول سال جاری کویت شاهد افزایش تنشهای فرقه ای و قومی بود اما تا کنون هیچ قانونگذاری ویژه ای برای مقابله با انزجار صورت نگرفته و دادگاه از قانون جزای جاری برای صدور حکم درباره چنین اهانتهایی استفاده می کند.

این طرح پس از تصویب از سوی پارلمان باید پیش از اجرایی شدن از سوی دولت نیز مورد تصویب قرار گیرد.



