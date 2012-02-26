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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۳

زمان اجرای مانور انتخابات در گلستان تغییر کرد

زمان اجرای مانور انتخابات در گلستان تغییر کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: اجرای مانوار انتخابات در هزار و 190 شعبه اخذ رای گلستان از روز دوشنبه به سه شنبه هفته جاری موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد انتخابات گلستان صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: براساس اعلام وزارت کشور ، برنامه اجرای مانور انتخابات در شعب اخذ رأی روز سه شنبه برگزار خواهد شد.

علیرضا جمشیدی اعلام کرد : تمامی 1190 شعبه اخذ رأی استان روز سه شنبه ، همزمان با سراسر کشور ، مانور برگزاری انتخابات را برگزار خواهند کرد.

وی یادآور شد :این مانور به منزله آخرین آزمایش شعب اخذ رأی استان و سیم کارتهای مربوطه است که با حضور همه اعضای شعب برگزار خواهد شد.

جمشیدی با اشاره به برگزاری فرایند تمام الکترونیک انتخابات در حوزه علی آباد کتول عنوان کرد: نتیجه رأی گیری در این حوزه بلافاصله پس از اتمام فرایند انتخابات مشخص خواهد شد، اما در شش حوزه دیگر استان پس از شمارش دستی و جمع بندی نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1543756

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