زمان اجرای مانور انتخابات در گلستان تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد انتخابات گلستان صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: براساس اعلام وزارت کشور ، برنامه اجرای مانور انتخابات در شعب اخذ رأی روز سه شنبه برگزار خواهد شد.

علیرضا جمشیدی اعلام کرد : تمامی 1190 شعبه اخذ رأی استان روز سه شنبه ، همزمان با سراسر کشور ، مانور برگزاری انتخابات را برگزار خواهند کرد.

وی یادآور شد :این مانور به منزله آخرین آزمایش شعب اخذ رأی استان و سیم کارتهای مربوطه است که با حضور همه اعضای شعب برگزار خواهد شد.

جمشیدی با اشاره به برگزاری فرایند تمام الکترونیک انتخابات در حوزه علی آباد کتول عنوان کرد: نتیجه رأی گیری در این حوزه بلافاصله پس از اتمام فرایند انتخابات مشخص خواهد شد، اما در شش حوزه دیگر استان پس از شمارش دستی و جمع بندی نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.