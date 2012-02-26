تردد زائران از مرز مهران/تبلیغات گرم انتخاباتی در هوای سرد ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام گفت: چهار شکارچی متخلف پرنده در دهلران دستگیر شدند .

غلامحسین کاظمی با بیان این مطلب افزود: این چهارشکارچی متخلف در منطقه گرمسیری شهرستان مرزی دهلران شناسایی و دستگیر شدند .

وی ادامه داد: ماموران اجرایی این شهرستان ضمن گشت و کنترل در زیستگاه‌های حائز اهمیت حوزه استحفاظی توانستند این افراد متخلف را در منطقه چم فاضل دهلران دستگیر کنند .

کاظمی اضافه کرد: متخلفان با استفاده از اسلحه گرم شکاری اقدام به شکار غیرمجاز 13 قطعه پرنده طیهو کرده بودند .

وی افزود: افزون بر این، چهار قبضه سلاح شکاری ساچمه‌زنی و مقداری تیر فشنگ از این تعداد شکارچی غیرمجاز کشف و ضبط شده است .

ارسال 700 میلیون مترمکعب گاز از پالایشگاه ایلام به خطوط سراسری

سرپرست شرکت پالایشگاه گاز ایلام گفت: از مهر امسال تاکنون 700 میلیون متر مکعب گاز شیرین از این پالایشگاه به خطوط لوله سراسری ارسال شده است .

عبدالرضا اکبرزاده با بیان این که ظرفیت اسمی پالایشگاه گاز ایلام 6.8 میلیون مترمکعب در روز است، افزود: با توجه به روزهای سرد زمستان امسال، ظرفیت فرآورش در پالایشگاه نیز به مرز 7.2 میلیون مترمکعب در روز رسید که رکوردی قابل توجه برای آن به شمار می آید .

وی با بیان این که تامین گاز استان های غرب کشور در فصول سرد سال از اهمیت بسزایی برخوردار است، ‌افزود: تلاش کارکنان این پالایشگاه بر این است که تولید فرآورشی گاز و ارسال آن به مبادی مصرف بدون وقفه و پایدار انجام شود .

سرپرست شرکت پالایش گاز ایلام همچنین از گشایش 14 طرح در این پالایشگاه خبر داد و گفت: سامانه فرآورش آب بویلر،‌ ساختمان دروازه ورودی عملیات،‌ سیستم حفاظت از زنگ و ‌لابراتور زبان، از جمله طرح های بهره برداری شده در پالایشگاه گاز ایلام است .

پیش فروش بلیت نوروزی در ایلام آغاز شد

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان ایلام از آغاز اجرای طرح پیش فروش بلیت نوروزی در این استان خبر داد .

فیض الله جوادیان گفت: در اجرای این طرح افراد از دو راه پیش فروش اینترنتی یا مراجعه حضوری می توانند اقدام به تهیه بلیت کنند .

وی ادامه داد‌: تمهیدهای لازم برای تسهیل در تهیه و صدور بلیت های نوروزی در استان ایلام اندیشیده شده است .

جوادیان افزود: شرکت های حمل و نقل مسافر در استان ایلام از آمادگی کامل برای پیش فروش بلیت های نوروزی برخوردار هستند .

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان ایلام اظهار داشت: طرح جا به جایی مسافران نوروزی از بیست و پنجم ماه جاری تا نیمه فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت .

تبلیغات گرم انتخاباتی در هوای سرد ایلام

با وجود اینکه تنها دو شب از فعالیت رسمی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی می گذرد، اما فضای شهر ایلام به صورت یکپارچه تبلیغاتی شده است .

قرار گرفتن ستادهای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در مراکز و خیابان های اصلی شهر ایلام این روزها صدها هوادار را به مسیرهای اصلی شهر کشانده و استفاده از سبک و شیوه های جدید در تبلیغات تنور این رویداد سیاسی اجتماعی را داغ کرده است .

نصب عکس بر روی خودروها در این دوره از انتخابات بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می کند و هواداران با شور و حرارت خاصی به توزیع پوستر و عکس و برشور نامزدها اقدام می کنند .

300 کاربر اخذ رأی در ایلام را تمرین کردند

فرماندار ایلام گفت: 300 کاربر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نحوه اخذ رأی را در ایلام تمرین کردند .

نورالله ارجمندی اظهار داشت: این تمرین به منظور افزایش سطح توانمندی کاربران در روز اخذ رأی در 12 اسفند است

وی ادامه داد: اکنون تمام تمهیدات لازم برای برپایی باشکوه انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان ایلام اندیشیده شده است .

ارجمندی تصریح کرد: در این انتخابات مانند سایر انتخابات قبلی امانتداری و سلامت انتخابات مهمترین رویکرد مجریان انتخابات بوده و همه به این اصول پایبند هستند .

هزار و 600 دستگاه خودرو، مسافران نوروزی ایلام را جابه جا می کنند

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان ایلام گفت:‌ یک هزار و 600 دستگاه خودرو ناوگان عمومی برای جا به جایی مسافران نوروزی این استان پیش بینی شده است .

فیض الله جوادیان افزود: ناوگان عمومی حمل و نقل ایلام برای انتقال مسافران نوروزی شامل اتوبوس،‌ مینی بوس و سواری های بین شهری است .

وی ادامه داد: همه شرکت های حمل و نقل مسافری ایلام برای تسهیل در جا به جایی مسافران نوروزی از آمادگی کامل برخوردار هستند .

وی اظهار داشت: تمهیدهای لازم برای تسهیل در جا به جایی مسافران نوروزی استان ایلام اندیشیده شده است .

عملیات شبکه گاز دهلران 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار دهلران گفت: عملیات شبکه گاز دهلران اکنون با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است .

غلام علیدادی افزود: پنج پیمانکار عملیات شبکه گاز شهر دهلران را انجام می دهند .

وی ادامه داد: عملیات اجرایی شبکه گاز شهر موسیان نیز با 65 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست .

علیدادی گفت: با توجه به ایام تعطیلات و حضور مسافران نوروزی، کار حفاری های ناشی از گاز رسانی متوقف می شود .

وی بر ترمیم نوار حفاری های ناشی از عملیات گاز شهری دهلران تاکید کرد و گفت: با توجه به ایام نوروز و حضور کاروان های راهیان نور و مسافران نوروزی در این شهرستان مرزی، ترمیم حفاری های شهر ضروری است و شهرداری باید در این زمینه اقدام کند .

شیروان چرداول 185 اثر تاریخی و باستانی دارد

فرماندار شیروان چرداول گفت: این شهرستان با دارا بودن 185 اثر تاریخی و باستانی از ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران برخوردار است .

محمد جواد شریفی گفت: این شهرستان محل تلاقی سه استان غرب کشور و پیشانی ورود به استان ایلام است .

وی افزود: وجود مناظر، نقاط بدیع و طبیعی و تنوع و پوشش گیاهی کم نظیر لزوم سرمایه گذاری برای توسعه امکانات رفاهی برای جلب گردشگران به این منطقه را دو چندان کرده است .

فرماندار شهرستان شیروان چرداول زیارتگاه های عباس، سید علی، باقر روستای سفید خانی سفلی، شاه قلندر و پیر حسن را از مهم ترین اماکن مذهبی این شهرستان عنوان کرد .

شریفی همچنین پل کروییت و قلعه سام در روستای چم بور، شهر تاریخی ماسبذان در روستای سراب کلان، گورستان پلکه کان هلیلان، آتشکده دو طبقه در سرابگی چرداول، روستای زنجیره علیا، شهرک سرتنگ زنگوان، تنگه شمشه، روستای بوژان، طبیعت کوه قلارنگ، تنگه تاریخی سازبن و طبیعت منطقه عرب رودبار را از مهم ترین اماکن برای جذب گردشگران داخلی و خارجی به این منطقه برشمرد .

پنج فوتبالیست ایلامی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام گفت: پنج فوتبالیست ایلامی هفته جاری به اردوی تیم ملی دعوت شدند .

فرزاد فتاحی افزود: کمیته استعدادیابی فدراسیون فوتبال پنج فوتبالیست زیر 11 و 12 سال این استان را برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت کرد

وی ادامه داد: این ورزشکاران پس از درخشش در جشنواره استعدادیابی که در استان خوزستان برگزار شد، با نظر و صلاحدید مربیان تیم ملی رده نوجوانان به اردو فراخوانده شدند .

فتاحی اضافه کرد: 'علیرضا کاهی و علیرضا رحمانی' فوتبالیست های زیر 11 سال و 'امیر رضا غلامرضایی، امیرحسین زرگوش و محمدرضا گلی' دعوت شدگان ایلامی زیر 12 سال به اردوی ملی هستند .

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام یادآور شد: 'محمدرضا گلی' برای پنجمین بار متوالی به اردو دعوت و به عنوان دروازه بان نخست تیم ملی شناخته شده است .

فتاحی گفت: همه دعوت شدگان به اردوی تیم ملی در مدرسه تیم فوتبال پرسپولیس دره شهر عضویت دارند .

استفاده از امکانات دولتی در انتخابات ممنوع است

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات ایلام گفت: هرگونه استفاده از امکانات دولت در جریان تبلیغات انتخاباتی ممنوع است .

نادر ملک حسینی با بیان این مطلب افزود: استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات به نفع یا علیه نامزدهای انتخاباتی تخلف محسوب شده و بر پایه قانون با متخلفان برخورد می شود .

وی ادامه داد: همه باید تلاش کنند که در فضایی آرام و بدون تنش، مردم بتوانند در پای صندوق های اخذ رای حضور آگاهانه و حداکثری داشته باشند .

ملک حسینی اظهار داشت: هیات نظارت بر تمام مراحل انتخابات نظارت دارد و تخلف های احتمالی ستادهای تبلیغاتی نامزدها را رصد و پیگیری می کند .

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات ایلام بر ضرورت اجرا و رعایت قانون توسط روسای ستادهای نامزدهای انتخابات تاکید کرد و گفت: هرگونه نصب عکس و پوستر خارج از موازین قانونی، تخلف است .

تردد یک میلیون و 600 هزار مسافر از مرز مهران

مدیرکل گمرکات استان ایلام گفت: یک میلیون و 603 هزار مسافر و زائر عتبات عالیات امسال تاکنون از مرز بین المللی مهران تردد کرده اند .

بختیار رحمانی پور با اعلام این خبر افزود: : 971 هزار و 157 نفر از این تعداد وارد کشور و 631 هزار و 789 نفر از طریق مرز بین المللی مهران خارج شده اند .

وی گفت: از تمام ترددهای انجام شده در این مرز بین المللی، 57 هزار و 572 نفر ایرانی و 545 هزار و 374 نفر از اتباع کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان، هندوستان و آذربایجان بوده اند .

مدیرکل گمرکات استان ایلام افزود: اکنون کار تردد مسافر به صورت قانونی و در قالب کاروان های حج و زیارت در حال انجام است .

رحمانی پور ادامه داد: میزان تردد مسافر در مقایسه با پارسال تغییر چندانی نداشته است .