شناسنامه فنی ملکی در شورای شهر تهران تصویب شد

غلامرضا هوایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه شناسنامه فنی ملکی ساختمان از سوی شورای شهر تهران تصویب شده است، گفت: این قانون با انجام اصلاحاتی به تصویب شورای شهر تهران رسید و فعلا منتظر ابلاغ شهردار تهران هستیم.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در اصلاحیه اجرای این قانون آمده است که ساختمان باید از سوی سازنده دارای پروانه ساخته شود و مالک بدون پروانه سازمان نظام مهندسی اجازه ساخت و ساز ندارد، همچنین اگر یک مهندس ناظر امضا فروشی کند پروانه وی در سازمان باطل می شود.

وی با بیان اینکه حتی یکبار تخلف از سوی مهندسان ناظر منجر به باطل شدن پروانه کاری وی می شود، بیان کرد: به تمامی ساختمانهای دارای شناسنامه فنی ملکی به صورت رایگان بیمه کیفیت ساختمان تعلق می گیرد.

هوایی با اشاره به اینکه در شناسنامه فنی ملکی دخالت افراد حقیقی به صفر می رسد، گفت: از آنجاییکه سازنده با پروانه اشتغال به کار وارد ساخت و ساز می شود بنابراین امکان امضاء فروشی هم وجود ندارد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: به مدت 6 ماه تا یکسال شناسنامه فنی ملکی برای ساختمانهای بالای 3 هزار متر به اجرا می رسد تا پس از آن برای کلیه ساخت و سازها اجباری شود.

وی درباره هزینه دریافت این شناسنامه برای ساختمان ها، گفت: هزینه های مربوط به ارایه شناسنامه همان کارمزد مهندسان است و به طور کلی هزینه اضافی را به سازندگان تحمیل نمی کند.