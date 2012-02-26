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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

آموزش صوت و لحن قرآن در برنامه مصباح

آموزش صوت و لحن قرآن در برنامه مصباح

برنامه "مصباح" رادیو قرآن روزهای دوشنبه به آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه مصباح با رویکرد آموزشی هر دوشنبه با حضور استاد احمد ابوالقاسمی نکات صوت و لحن در قرائت قرآن کریم بیان می شود.

مصباح یکی از برنامه های با سابقه آموزشی در شبکه رادیویی قرآن است که برنامه روزهای دوشنبه به بحث آموزش صوت و لحن اختصاص یافته است.

رویکرد جدید برنامه در 3 ماه گذشته، پرداختن به موضوعاتی  است که برای قاریان جوان قرآن کریم تازگی دارد.

روانشناسی تلاوت، آگاهی داشتن نسبت به امکانات هر شخص برای یک قرائت صحیح، وظایف قاری و مستمع در محافل قرآنی از جمله موضوعاتی است که در برنامه مصباح به آن پرداخته می شود.

برنامه مصباح  با محوریت آموزش صون و لحن در قرائت  قرآن کریم دوشنبه شب ها از ساعت 20:05 تا 21  از رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100مگاهرتز  پخش می‌شود.

کد مطلب 1543762

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