آموزش صوت و لحن قرآن در برنامه مصباح

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه مصباح با رویکرد آموزشی هر دوشنبه با حضور استاد احمد ابوالقاسمی نکات صوت و لحن در قرائت قرآن کریم بیان می شود.

مصباح یکی از برنامه های با سابقه آموزشی در شبکه رادیویی قرآن است که برنامه روزهای دوشنبه به بحث آموزش صوت و لحن اختصاص یافته است.

رویکرد جدید برنامه در 3 ماه گذشته، پرداختن به موضوعاتی است که برای قاریان جوان قرآن کریم تازگی دارد.

روانشناسی تلاوت، آگاهی داشتن نسبت به امکانات هر شخص برای یک قرائت صحیح، وظایف قاری و مستمع در محافل قرآنی از جمله موضوعاتی است که در برنامه مصباح به آن پرداخته می شود.

برنامه مصباح با محوریت آموزش صون و لحن در قرائت قرآن کریم دوشنبه شب ها از ساعت 20:05 تا 21 از رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100مگاهرتز پخش می‌شود.