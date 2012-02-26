حجم صادرات کالاهای گمرکی مازندران 61 درصد افزایش یافت

احمد کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت درآمد گمرکات استان از مرز 129 میلیارد تومان گذشت که رشد 45 درصدی در این بخش داشته است.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت یک میلیون و 447 هزار تن انواع کالا شامل سیمان، کلینگر، روغن نبات، گل و گیاه، مواد معدنی و .. به ارزش بیش از 250 میلیون و 596 دلار از گمرک استان صادر شد.

کارگری عنوان کرد: این کالا به مقصد کشورهای جهان مانند روسیه، عراق، افغانستان، ترکمنستان، ترکیه و کشورهای آسیای میانه صادر شده است.

وی گفت: میزان صادرات کالاهای گمرکی استان نسبت به مدت مشابه سال قبل از ظنر وزن رشد 61 درصدی و از نظر ارزش 43 درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات مازندران بیان داشت: همچنین در 11 ماه سالجاری، دو میلیون و 53 هزار و 851 تن انواع کالاهیا وارداتی شامل آهن، تخته، کاغذ، کک، جو و ... وارد گمرکات استان شده است.

کارگری افزود: این کالاها از کشورهای روسیه، قراقستان، ایتالیا، اکراین، کره و ... وارد گمرکات استان شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 4 درصد کاهش و از نظر ارزش 11 درصد افزایش داشته است.