12 اسفند نمایش اقتدار ملت ایران در مقابل چشم جهانیان است

حسین شرافتی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: رعایت اخلاق انتخاباتی علاوه بر تقویت اعتماد زایی به نامزدها در میان مردم موجب افزایش مشارکت و حضور حداکثری آنها در انتخابات می شود.

وی افزود: مردم باید با توجه به بیانات رهبری با حضور حداکثری در انتخابات پاسخی دندان شکن به دشمنان نظام داده و ولایتمداری خود را در مقابل چشم جهانیان به نمایش بگذارند.

فرماندار شهرستان نهبندان تعهد، تقوا، رعایت قانون و ولایتمداری از بارزترین ویژگی های یک نماینده اصلح دانست و بیان کرد: مردم باید با توجه به سخنان گوهر بار رهبری به این چنین شخصی رای بدهند.

شرافتی راد با بیان این که ملت ایران از بصیرت و آگاهی سرشاری برخودار هستند، گفت: حضورمردم در انتخابات مجلس نهم تاثیر بسزایی در اقتدار و امنیت ایران در منطقه دارد.

وی یادآور شد: مردم شهرستان نهبندان همپای ملت ایران امسال با حضوری پرشورتر در مقایسه با سال های قبل در انتخابات حاضر خواهند شد و با رای دادن ولایت مداری خود را همراه سایر مردم خراسان جنوبی به گوش جهانیان خواهند رساند.