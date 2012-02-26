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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

شرافتی در گفتگو با مهر:

12 اسفند نمایش اقتدار ملت ایران در مقابل چشم جهانیان است

12 اسفند نمایش اقتدار ملت ایران در مقابل چشم جهانیان است

بیرجند - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان نهبندان 12 اسفند ماه را روز نمایش اقتدار ملت ایران در مقابل چشم جهانیان دانست و گفت: حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای نظام را در مقابل توطئه های دشمنان بیمه خواهد کرد.

حسین شرافتی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: رعایت اخلاق انتخاباتی علاوه بر تقویت اعتماد زایی به نامزدها در میان مردم موجب افزایش مشارکت و حضور حداکثری آنها در انتخابات می شود.

وی افزود: مردم باید با توجه به بیانات رهبری با حضور حداکثری در انتخابات پاسخی دندان شکن به دشمنان نظام داده و ولایتمداری خود را در مقابل چشم جهانیان به نمایش بگذارند.

فرماندار شهرستان نهبندان تعهد، تقوا، رعایت قانون و ولایتمداری از بارزترین ویژگی های یک نماینده اصلح دانست و بیان کرد: مردم باید با توجه به سخنان گوهر بار رهبری به این چنین شخصی رای بدهند.

شرافتی راد با بیان این که ملت ایران از بصیرت و آگاهی سرشاری برخودار هستند، گفت: حضورمردم در انتخابات مجلس نهم  تاثیر بسزایی در اقتدار و امنیت ایران در منطقه دارد.

وی یادآور شد: مردم شهرستان نهبندان همپای ملت ایران امسال با حضوری پرشورتر در مقایسه با سال های قبل در انتخابات حاضر خواهند شد و با رای دادن  ولایت مداری خود را همراه سایر مردم خراسان جنوبی به گوش جهانیان خواهند رساند.

کد مطلب 1543766

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