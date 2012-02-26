فقیری قهرمان وزن 55 کیلوگرم شد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جام بین المللی یادگار امام در قم که جنبه انتخابی تیم ملی را نیز دارد و با شرکت چهره‌های مطرح استان‌های مختلف و همچنین میهمانان خارجی در حال برگزاری است، شنبه شب برترین‌های وزن 55 کیلوگرم خود را شناخت.



رقابت فرنگی کاران سه وزن در روز نخست جام یادگار امام



در حالی که در سه وزن نخست این دوره از مسابقات ابتدا کشتی‌گیران فرنگی کار اوزان 55، 66 و 96 کیلوگرم در حضور مسئولان فدراسیون و برگزاری رقابت ها و همچنین میهمانان مختلف داخلی و خارجی روی تشک رفتند در مجموع کشتی‌گیران ایرانی و خارجی کشتی های زیبایی برگزار کردند و در پایان مسابقات روز نخست برترین ها مشخص شدند.



یکی از اوزانی که کشتی‌های بسیار حساسی در آن برگزار شد و از جذابیت بسیار بالایی نیز برخوردار بود، رقابت‌های وزن 55 کیلوگرم بود که در آن چهره‌های مطرحی حضور داشتند اما در نهایت مقام قهرمانی و نشان طلا به فرنگی کار کشورمان رسید.



غلبه محمد فقیری بر دیگر فرنگی کار کشورمان



بعد از برگزاری مراحل مختلف کشتی‌های این وزن، سرانجام محمد فقیری کشتی‌گیر کشورمان و شیرزاد بهشتی طلا دیگر فرنگی کار شرکت کننده از ایران به دیدار نهایی رسیدند تا برای کسب مقام قهرمانی این دوره از رقابت ها با یکدیگر رقابت کنند.



در مسابقه پایانی که بر روی تشک B مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جام بین المللی یادگار امام در سالن 2 هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد، محمد فقیری موفق شد حریف خود را در مجموع شکست دهد و قهرمان این وزن لقب بگیرد.

طلا و نقره 55 کیلوگرم به ایرانی ها رسید



بدین ترتیب در پایان پیکارهای وزن 55 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بین المللی جام یادگار امام در هشتمین دوره این رقابت ها در شهر مقدس قم، محمد فقیری از کشورمان به مقام قهرمانی و نشان طلا دست یافت، شیرزاد بهشتی طلا دیگر فرنگی کار از تیم کشتی فرنگی ایران در جایگاه دوم ایستاد و موفق به کسب مقام نایب قهرمانی این دوره از رقابت‌ها شد.



همچنین در پایان رقابت‌های این وزن سامان عبدولی از تیم کشتی فرنگی ایران و مهرداد مردانی کشتی‌گیر فرنگی کار شرکت کننده از تیم منتخب کشورمان موفق به کسب مقام سوم مشترک شدند تا رقابت‌های این وزن برترین‌های خود را بشناسد.



رقابت‌های وزن 55 کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جام بین المللی یادگار امام در حالی با معرفی برترین‌ها در سالن 2هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به پایان رسید که در این وزن آلمات آیوشوف و اسخات کودیبرگینوف کشتی گیران قزاقستانی مشترکا پنجم شدند.

