ایمن سازی 27 مدرسه حاشیه راههای آذربایجان غربی/ 200 مدرسه حاشیه ای

کاوه حبیب پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امسال با اجرای طرح ایمن سازی 27 باب از مدارس حاشیه راههای استان، تعداد مدارس ایمن سازی شده به 117 باب افزایش یافت، افزود: برای ایمن سازی این مدارس امسال یک میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به اهداف اجرای طرح ایمن سازی مدارس واقع در حاشیه راههای آذربایجان غربی، اظهار داشت: فرهنگ سازی در خصوص بهبود وضعیت ایمنی عبور و مرور دانش آموزان این مدارس، لزوم بازآموزی دانش آموزان و احیای محیط پیرامون این مدارس برای متمایز کردن آنها از مهم ترین اهداف این طرح بوده که نهادینه کردن آن نیازمند مشارکت همگانی و ارائه آموزش های مستمر به دانش آموزان است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی از وجود 200 مدرسه حاشیه ای در استان خبر داد و عنوان کرد: ایمن سازی فیزیکی مدارس در سه بخش شامل آموزش، تجهیز مدرسه به وسایل ایمنی و ایمن سازی فیزیکی مدارس در قالب نصب تابلو و چراغ چشمک زن در مقابل مدارس، ایجاد خط کشی های لازم بر کف جاده و ترمیم آسفالت به مرحله اجرا می رسد.

اجرای طرح نظارت بر تجهیز وسایل نقلیه سنگین به حفاظهای ایمنی

حبیب پور در ادامه گفت: با توجه به بررسیهای انجام شده سوانح ناشی از برخورد وسایل نقلیه سنگین با خوردوهای سبک، موتورسواران و عابران پیاده و به زیر گرفتن آنها جز تصادفات مرگبار محسوب شده که نصب تجهیزات ایمنی جانبی و عقب در وسایل نقلیه سنگین یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش میزان خسارات مالی و جانی در هنگام بروز این حوادث است.

وی با بیان اینکه طرح نظارت بر تجهیز وسایل نقلیه سنگین به حفاظ های ایمنی جانبی و عقب از خرداد سال آینده اجرا می شود، گفت: در این ارتباط مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین و مدیران شرکتها و موسسات حمل و نقل باری و مسافری باید نسبت به کنترل حفاظ های ایمنی جانبی و عقب این وسائط نقلیه و تطبیق آنها با استانداردهای اعلام شده اقدام کنند.