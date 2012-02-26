شور انتخابات در شهرستانهای فارس/ زمینه مشارکت گسترده مهیاست

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شور و شوق وصف ناپذیری در تمام نقاط استان فارس حاکم شده و مردم ولایتمدار فارس مانند گذشته پای کار هستند.

فرماندار شهرستان جهرم در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون شور و شوق انتخابات در این شهرستان گفت: 10 نامزد انتخاباتی در شهرستان جهرم برای یک کرسی مجلس رقابت می کنند.

داوود ملکوتی افزود: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته و فعالیت رسانه ها به ویژه خبرگزاری مهر زمینه بسیار خوب و مناسبی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شده است.

وی اظهار داشت: مردم کشورمان با توجه به اقدامات خارج از کشور به اهمیت این دوره از انتخابات پی برده و به طور گسترده در این دوره از انتخابات مجلس نهم شرکت خواهند کرد.

فرماندار شهرستان جهرم با بیان اینکه این دوره از انتخابات به طور باشکوه برگزار خواهد شد، اظهار داشت: همه نامزدهای انتخاباتی در این شهرستان مشغول تدوین برنامه های خود هستند و مشکل خاصی وجود ندارد.

حضور بالای 70درصد از مردم لارستان در انتخابات

فرماندار شهرستان لارستان در خصوص حضور مردم این شهرستان در انتخابات گفت: 12 نفر در این شهرستان نامزد انتخابات هستند که بر اساس گزارشات رسیده یک نفر از این نامزدهای انتخاباتی انصراف داده اند.

علی محمد امیری افزود: کاندیداهای شهرستان لارستان از سه حوزه لار، خنج و گراش بوده و همگی برای یک کرسی رقابت می کنند.

وی ادامه داد: برای این دوره از انتخابات در شهرستان لارستان 176 شعبه اخذ رای درنظر گرفته شده و بیش از سه هزار و 200 عوامل اجرایی، امنیتی، انتظامی، بازرسی و... وظیفه برقراری امنیت این دوره از انتخابات را در شهرستان برعهده دارند.

فرماندار شهرستان لارستان اظهار داشت: در حال حاضر شور و شوق انتخاباتی بسیاری در بین مردم این شهرستان وجود دارد و بر اساس پیش بینیها انتظار می رود که بیش از 70درصد مردم لارستان، خنج و گراش در این دوره از انتخابات شرکت کنند.

پیش بینی حضور 80درصدی مردم لامرد در انتخابات

فرماندار شهرستان لامرد با بیان اینکه مردم ولایتمدار شهرستان همواره در تمام صحنه های انقلاب حضور فعال داشته اند، بیان کرد: در حال حاضر شور و شوق بسیاری در بین مردم برای حضور در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان لامرد وجود دارد.

محمود صفری اظهار داشت: در این شهرستان تمام زیرساختها و امکانات برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شده تا انتخاباتی سالم و باشکوه برگزار شود.

وی با بیان اینکه مردم شهرستان لامرد پای کار هستند، اظهار داشت: برای این دوره از انتخابات حضور حداکثری بیش از 80درصد از مردم لامرد پیش بینی می شود تا از این طریق حضور مردم پاسخ دندان شکنی برای دشمنان باشد.

فرماندار لامرد گفت: در این دوره از انتخابات حدود پنج نامزد در شهرستان لامرد برای یک کرسی مجلس به رقابت می پردازند.