نیاز به موزه هنرهای جدید داریم

عقیق درنگی با اشاره به اینکه موزه هنرهای معاصر باید آثار هنرمندان را در زمان حیاتشان به نمایش بگذارد، نه وقتی که از دنیا رفتند، به خبرنگار مهر گفت: ما فقط یک موزه هنرهای معاصر در تهران داریم در حالی‌ که حداقل باید سه موزه در تهران داشته باشیم تا هنرمندان بتوانند از ظرفیت‌هایی که دولت ایجاد می‌کند؛ بیشتر استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه از دهه هفتاد میلادی تا به حال یک موزه در تهران داریم، گفت: باید حداقل در بخش‌های هنری دیگر نیز یک موزه داشته باشیم. چرا نباید آثار هنرمندان را در موزه به نمایش بگذاریم.

این هنرمند هنرهای مفهومی گفت: ما به موزه هنرهای جدید نیاز داریم تا جوان‌ها آثارشان را بیشتر به نمایش بگذارند و ناگزیر نباشند که آثارشان را در خارج از کشور در معرض دید قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هنرمندان ایران حرف اول را در منطقه خاورمیانه می‌زنند، گفت: مقداری از بودجه مملکت باید به ساخت موزه و تقویت هنر اختصاص یابد و هنر به طور صحیح حمایت شود، چرا هنرمند باید از ایران بیرون برود درحالی‌که هنرمند باید در مملکت در کشورش کار کند.



وی در ادامه گفت: هنرمند باید در این مملکت زندگی کند چرا باید از ایران برود در حالی که ایده‌ها و سوژه‌های یک ایرانی در کشورش است.



این هنرمند با تاکید بر اینکه در کشور ما به هنرمند کم توجهی می‌شود، گفت: مراکز دولتی باید وارد کار شوند و از هنرمندان حمایت کنند. قبلا 40 نفر هنرمند داشتیم و گالری‌ها کمتر بود. الان سی چهل گالری با هزاران آرتیست داریم، این خود نشان دهنده نیاز هنرمندان به ارائه کارهایشان در مراکزی مثل موزه است که دولت تاسیس می‌کند.



وی گفت: موزه، دانشگاه و مراکز فرهنگی و هنری بدون کمک دولت نمی‌توانند فعالیت کنند، هنر این مملکت یک سرمایه ملی است و باید از آن حمایت کرد. در همه جای دنیا موسسات دولتی برپا کننده اتفاقات بزرگ هنری هستند متاسفانه در کشور ما کم توجهی به هنرهای جدید صورت می گیرد.