انتخابات مجلس در 160 حوزه زنجان الکترونیکی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورجعفری شامگاه شنبه در جمع مردم خرمدره افزود: با ظرفیت های موجود در استان زنجان، انتخابات می توانست در کل استان به صورت الکترونیکی برگزار شود.

وی با اشاره به مزایای انتخابات الکترونیکی افزود: در این روش سرعت اخذ رای بسیار بالاست و این امر در 30 ثانیه انجام می شود.

به گفته پورجعفری افزایش دقت در انتخابات نیز از دیگر ویژگی های انتخابات الکترونیکی است.

رئیس ستاد انتخابات استان زنجان افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، در استان از کلیه پتانسیلها و ظرفیتها برای برگزاری درست و سالم انتخابات استفاده خواهد شد و در این راستا کلیه امکانات بسیج شده اند.

پورجعفری افزود: در راستای برگزاری انتخابات 8 کمیته در ستاد انتخاباتی تشکیل شده و لذا کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات یکی از این کمیته ها است که باید به درستی اطلاع رسانی لازم و شفاف را در دستور کار قرار دهد.

رئیس ستاد انتخابات استان زنجان، حضور گسترده مردم در انتخابات و برگزاری انتخابات به صورت قانونی را مهمترین موضوع در انتخابات عنوان کرد.

پورجعفری افزود: در راستای برگزاری انتخابات 4 حوزه، فرصت های سیاسی، فرصت های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی است و در این راستا 25 فرآیند برای برگزاری انتخابات انجام شده است.

وی گفت: 50 درصد از فرآیند ها برای برگزاری انتخابات عملیاتی شده است لذا در شمالغرب ستاد انتخابات استان زنجان برترین ستاد معرفی شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان زنجان گفت: در راستای برگزاری انتخابات درست باید از کلیه ظرفیتها به نحو احسن استفاده شود.

پورجعفری یادآور شد: هر روستایی که 100 درصد مشارکت را در انتخابات داشته باشد از روستای انتخاب شده تقدیر به عمل خواهد آمد.

وی با اشاره به اینکه از 12 حوزه انتخابی 4 حوزه در ابهر و خرمدره انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

رئیس ستاد انتخابات استان زنجان از وجود 304 شعبه شهری و 381 شعبه روستایی خبر داد و گفت: 376 شعبه ثابت و 309 شعبه سیار است و در این راستا 689 شعبه اخذ رای در انتخابات خواهد بود و 10 هزار 500 نفر عوامل اجرایی در انتخابات هستند.

پورجعفری افزود: از تعداد نامزدهای انتخاباتی 23 نفر از زنجان بودند که 20 نفر مرد و 3 نفر زن، ماهنشان و ایجرود 10 نفر مرد ، خدابنده 8 نفر مرد و ابهر و خرمدره 6 نفر مرد و یک نفر زن هستند که از این تعداد 5 نفر به مجلس راه خواهند یافت.