به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت شورای روابط خارجی، "ریچارد هاس" در این باره می نویسد: پس از ماهها افزایش تنش ها، ایران تمایل خود را برای گفتگو با 1+5 اعلام کرده و ایالات متحده و دیگر کشورها باید این پشنهاد را پذیرفته و آن را با پیشنهادهای محکم خودشان همراه سازند.

هاس در ادامه به دلایل آمادگی ایران به گفتگوها از جمله تاثیر تحریم ها و تهدید اسرائیلی اشاره میکند و می نویسد: این به نفع آمریکاست تا درباره بن‌بست کنونی از طریق مذاکره به نتیجه ای دست یابیم و دلیل آن هم کاملاً روشن است. تحریم ها و تلاش های پنهانی موفق به توقف پیشرفت برنامه هسته ای ایران در یک "کف قابل قبول" نشده و یا رژیم را از بین نخواهد برد و شیوه های جایگزین دیپلماسی نیز؛ هم پرخطر و هم پرهزینه خواهند بود.



رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در ادامه می نویسد: تنها یک گزینه به جای جنگ وجود دارد و آن حمله کلاسیک و پیشگیرانه است. احتمالاً این حمله برنامه هسته ای ایران را به تاخیر خواهد انداخت اما شاید بیش از چند سالی کارایی نداشته باشد. علاوه بر این آنچه که تخریب می شود احتمالاً بار دیگر به گونه ای باز سازی خواهد شد که حملات را در آینده مشکل‌تر خواهد کرد.



وی همچنین به خطرات حمله به ایران نیز اشاره می کند و می نویسد: حمله به ایران می تواند حملات تلافی جویانه ای را به دنبال داشته باشد و در ادامه حوادث بصورت زنجیروار می تواند تلفات گسترده ای را داشته و قیمت نفت را به صورت نجومی افزایش دهد.



ریچارد هاس در ادامه به گزینه دیگری اشاره می کند و می نویسد: البته راه دیگری هم وجود دارد؛ آن این است که غرب با ایران هسته ای کنار بیاید اما این مسئله مسابقه تسلیحاتی را در منطقه شدت بخشیده و باعث افتادن تسلیحات و مواد هسته ای به دست گروهها می شود و خطر جنگ را در خاورمیانه افزیاش دهد. لذا این مسائل سبب می شود تا گفتگوها راه حل ارزشمندی باشند گرچه ممکن است نتوانند برای همیشه مشکل را بر طرف و آن را حل کنند.



دکتر هاس در ادامه می‌نویسد: ایران از برنامه هسته ای خود که حمایت سیاسی گسترده ای را در بین ایرنیان دارد کنار نخواهد کشید. هیچ دولتی در ایران نمی تواند از "حق غنی سازی" خود دست بردارد و پایدار بماند.



وی در ادامه با اشاره به بی تاثیر بودن تحریم ها آورده است: بسیاری از ایرانی ها برنامه هسته ای این کشور را بعنوان سنبل و تضمین ملی و به عنوان تضمین این کشور از تهاجم خارجی و لاش برای از بین بردن نظام سیاسی این کشور می دانند. بعلاوه حتی اگر برخی رهبران در ایران تمایلی به توافق داشته باشند دیگران با آن مخالفت خواهند کرد.