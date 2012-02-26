عملکرد کارخانه های آرد استان تهران به طور مرتب ارزیابی می شود

یدالله صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به طور مرتب از روند تولید آرد در استان تهران توسط تیم مربوطه نمونه برداری می شود و چناچنه مشکلی وجود داشته باشد، برخورد قانونی صورت گرفته تا روند تولید اصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر کیفیت نان به صورت تیمی صورت می گیرد، گفت: تیمی شامل مؤسسه استاندارد و محصولات صنعتی استان، مرکز پژوهشهای غله شرکت بازرگانی دولتی ایران، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری و تعزیرات حکومتی کیفیت آرد تولید شده را مورد ارزیابی قرار می دهند.

این مسئول در خصوص امور مربوط به بازسازی و نوسازی نانواییها اضافه کرد: با هماهنگی اتحادیه، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و کمیته بهسازی و نوسازی واحدهای نانوایی و با محوریت سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران، عضویت بانکها و اتحادیه صنفی، امور مربوط به بازسازی و نوسازی واحدهای نانوایی در دست اقدام است.

11 شهرک صنعتی مصوب در تهران وجود دارد

وی در خصوص وضعیت ساماندهی شهرکهای صنعتی تهران نیز یادآور شد: در حال حاضر 11 شهرک صنعتی مصوب و حدود 50 منطقه صنعتی در تهران وجود دارد که برخی واحدهای صنعتی به این شهرکها منتقل شده اند و بخشی هم به تدریج تقاضای انتقال می دهند تا حدی که شهرکها گنجایش داشته باشند.

صادقی در زمینه صدور پروانه بهره برداری افزود: صنایعی که امکان استقرار آنها در داخل شعاع 120 کیلومتری استان تهران و در شهرکهای صنعتی مصوب وجود داشته باشد، در آن شهرکها پروانه احداث صادر خواهد شد و همچنین برای واحدهایی که به مرز تولید برسند پروانه بهره برداری صادر می شود.