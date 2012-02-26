خراسان جنوبی رکورددار حضور حداکثری در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، مشارکت 85 درصدی مردم خراسان جنوبی در انتخابات مجلس هشتم که نشان از شور و شعور بالای مردم این استان دارد باعث شده تا این استان رکوردار حضور حداکثری در انتخابات باشد و سومین رتبه حضور حد اکثری در پای صندوق های رای و پشتیبانی از نظام و ولایت را داشته باشند.

انتخابات این دوره در خراسان جنوبی با ضریب امنیتی بالا و در سلامت کامل برگزار شد که از حیث مشارکت حداکثری و انتخاباتی سالم دارای جایگاه بسیار بالایی در کشور بود.

خراسان جنوبی به لحاظ مشارکت مردم در انتخابات های دوره های گذشته رتبه سوم کشوری را کسب کرده است که این نشان از بلوغ سیاسی مردم استان و پیروی از منویات مقام معظم رهبری داشت.

حضور 96 درصدی مردم قاین در انتخابات مجلس هشتم

در هشتمین دور انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه قاینات نماینده جبهه متحد اصولگرایان موسی قربانی با 57 درصد آراء این شهرستان به مجلس هشتم راه یافت.

مجموع آراء جمع آوری شده در حوزه انتخابیه قاینات 78 هزار و 378 رای بود که از این تعداد رای به ترتیب موسی قربانی 44 هزار و 654 رای با 57 درصد آراء شهرستان، ابوالقاسم مسعودی 29 هزار و92 رای 37 درصد آراء، محمد رضا حاجی زاده اسفدن سه هزار و 371 رای 4.30 درصد آراء، وحید کامرو 256 رای 0.32 درصد آراء و غلامرضا آویزی آویز 150 رای 0.19 درصد آراء شهرستان قاین را کسب کردند.

در انتخابات دور هشتم مجلس 93 هزار واجد شرایط رای در حوزه انتخابیه قاینات وجود داشت که 84.27 درصدی واجدین شرایط رای این شهرستان در انتخابات شرکت کردند.

مشارکت 77 درصدی مردم بیرجند

در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان نیز حسین ابراهیمی نامزد جبهه متحد اصولگرایان با کسب 43 درصد آراء در مجلس هشتم رای آورد.

مجموع آرای صحیح جمع آوری شده در این حوزه انتخابیه 128 هزار و 177 رای بود که از این تعداد به ترتیب حسین ابراهیمی 55 هزار و 382 رای، ابراهیم تقی زاده 19 هزار و146 رای ، حمید آیتی 18 هزار و 558 رای، علی اصغر عمیدیان16 هزار و 450 رای، محمد وحدتی 13 هزار و 276 رای، حمیدی چهار هزار و 665 رای و محمد زنگویی 700 رای را کسب کردند.

در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان بیش از 190 هزار واجد شرایط رأی دادن وجود داشته است.

84 درصد نهبندانی ها در انتخابات شرکت کردند

در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه نیز محمد رضا صابری با 14 هزار و 809 رای از آری اخذ شده در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه به بهارستان راه یافت.

در انتخابات هشتمین دوره مجلس 95 درصد مردم حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه در پای صندوقهای رای حاضر شدند.

مجموع آراء اخذ شده در این حوزه انتخابیه 48 هزار و 776 رای بود که از این میزان به ترتیب محمد رضا صابری 14 هزار و809 رای، محمد علی اربابی 9 هزار و357 رای، نوروز هاشم زهی هفت هزار و69 رای، منصور تاجری شش هزار 639 رای، محمد صادق نیرومند پنج هزار و 632 رای، یحیی کاظمی دو هزار و 55 رای، حسین عباسی یک هزار و 128 رای، محمد علی آزادی 816 رای و موسی وطن دوست 782 رای را کسب کردند.

واجدین شرایط رای در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه خراسان جنوبی 50 هزار نفر بوده اند.

حضور 87 درصدی مردم فردوس در پای صندوق های رای

‌کل آراء مأخوذه در حوزه انتخابیه فردوس - طبس و سرایان 83 هزار و 661 بود که از این حوزه محمد کریم عابدی با 31 هزار و 325 رأی به عنوان نفر اول به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

همچنین آمار حکایت از آن دارد از مجموع چهار حوزه انتخابیه بیرجند و در میان، نهبندان و سربیشه، فردوس، سرایان و طبس و حوزه انتخابیه قاین در خراسان جنوبی تعداد سه نفر از نمایندگان استان از لیست اصولگرایان بوده اند.

همچنین نماینده مردم نهبندان و سربیشه نیز به صورت مستقل در این انتخابات پیروز شده است.

امسال نیز بر اساس نظر سنجی های صورت گرفته در از سوی نهاد ها خراسان جنوبی رتبه اول کشور را در پیش بینی حضور در انتخابات مجلس نهم را داشته است.

در برگزاری انتخابات مجلس نهم 567 شعبه اخذ رای در چهار حوزه انتخابیه خراسان جنوبی بر پا خواهد شد.

چهار کرسی مجلس نهم متعلق به خراسان جنوبی است.