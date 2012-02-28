محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بنده رقم یک هزار میلیارد تومان که عنوان شده را اصلا قبول ندارم و می گویم که اصلا این طور چیزی نیست، ضمن اینکه تخلف با تقلب و اختلاس خیلی متفاوت است.

وی ادامه داد: درباره این موضوع یک مقدار کم لطفی کرده اند و رئیس سابق کمیسیون اجتماعی مجلس یک مقدار انسان خاصی است.

عضو هئیت رئیسه مجلس با بیان اینکه بر تامین اجتماعی انتقاداتی وارد است، تصریح کرد: اما رئیس کمیسیون اجتماعی یک مقداری به دلیل مسائل شخصی با مجموعه شستا دعوا و مرافعه کرده بود. یک مقدار مسائل شخصی شده و از حالت برخورد دو نهاد مقتدر خارج شده بود که البته در سال گذشته هم وی برای ریاست انتخاب نشد.

باهنر در پاسخ به این پرسش که آیا نتیجه تحقیق و تفحص از سازمان بازنشستگی و شستا در صحن علنی مجلس هشتم قرائت می شود و این مجلس به کار خود در این باره پایان خواهد داد، گفت: بعید می دانم چرا که باید فرایند تحقیق و تفحص کامل شود تا حق کسی ضایع نشود و برکسی ظلمی نشده باشد. در بین نمایندگان مجلس هم کسانی را داریم که نمی توانند عدالت را رعایت کنند و مسائل شخصی را در نتیجه نهایی دخالت می دهند.

در آبان ماه امسال، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مجلس از تخلف یکهزار میلیارد تومانی در 150 شرکت زیر مجموعه سازمان بازنشستگی و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) خبر داده و گفته بود "اگر هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکتها را اثبات کنیم."