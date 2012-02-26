طنزنویسی ایران دوباره به هزل و فکاهی متمایل شده است

محمدعلی علومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این کتاب گفت: دفتر طنز حوزه هنری در سال‌های گذشته تمام تلاش خودش را به منظور ارتقاء طنز در جامعه از هزل و هجو به مفاهیم جدی متمرکز کرده است و برای این منظور مراسم‌های مختلفی را نیز در دست اجرا قرار داده که جشنوار طنز مکتوب یکی از آنهاست.

وی با اشاره به داستان‌های این مجموعه افزود: داستان‌های رسیده به جشنواره و به تبع منتخب آنها که در این کتاب جمع شده است، به خوبی نشان داد که درک نسل جوان ما از طنز بسیار ارتقا پیدا کرده است و حتی به نوعی درخشان شده است. ادامه یافتن این روند می‌تواند در آینده نزدیک ما را به موفقیت بیشتر در این گونه ادبی نیز امیدوار کند.

علومی با اشاره به انتخاب‌های خود و عیرضا لبش در این کتاب گفت: منتخبی از برترین آثار در این کتاب قرار داده شده و هر کدام از آنها نیز با شرح مختصری همراه شده است که طبیعتا این‌ها انتخاب‌های ما دو نفر است. البته نظرهای شخصی همیشه بهترین نظر نیست، اما این آثار از حیث محتوا و ساختار به نوعی نمونه هستند.

علومی تاکید کرد: طنزنویسی ایران در سال‌های اخیر در حال حرکت رو به رشدی بود، اما به دلیل افزایش خطوط قرمز این شیوه نگارشی مجددا در حال حرکت به سمت هزل و فکاهی است.

«داستان‌های کوتاه طنز» تولید دفتر طنز حوزه هنری است که انتشارات سوره مهر آن را در ۲۹۵ صفحه، قطع رقعی و در تیراژ ۲۵۰۰ جلد و با قیمت ۵۵۰۰ تومان منتشر کرده است.