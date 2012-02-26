محل زندگی بن لادن در پاکستان تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رسانه های محلی پاکستان اعلام کردند که محل زندگی "اسامه بن لادن" رهبر سابق القاعده در شهر ابوت آباد در شمال غرب این کشور تخریب شده است.

رسانه های پاکستانی در ادامه اعلام کردند که منزل بن لادن محاصره شده و به کسی اجازه نزدیک شدن به این محل داده نمی شود.

در همین حال شبکه تلویزیونی اکسپرس پاکستان اعلام کرد که سه دستگاه سنگین در حال تخریب منزل بن لادن هستند و تمام جاده های منتهی به منزل رهبر سابق القاعده مسدود شده است.

گزارش رسانه های پاکستانی درحالیست که هنوز دولت پاکستان این خبر را رسما تایید نکرده است.

در پی تشکیل کمیسیون پنج نفری به دستور نخست وزیر پاکستان پس از حمله نیروهای آمریکایی به منطقه ابوت آباد و کشته شدن اسامه بن لادن، "جاوید اقبال" قاضی داداگاه عالی در یک کنفرانس خبری از تکمیل تحقیقات در این باره و ارائه نتایج گزارش به دولت پاکستان خبر داد.

کمیسیون تحقیق درباره پرونده بن لادن در پاکستان پس از بررسی این پرونده و انجام تحقیقات از افراد و مقامات مرتبط با آن و گفتگو با هزار شاهد و همسران رهبر سابق القاعده و خبرنگاران درباره چگونگی مرگ بن لادن توضیحاتی را به دولت پاکستان ارائه داد.

سفیر پاکستان در عربستان نیز در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان اظهار داشت: خانواده بن لادن پس از انجام تحقیقات از آنها درباره مرگ بن لادن توسط کمیته تحقیق تشکیل شده در ابوت آباد، خاک پاکستان را ترک کردند.