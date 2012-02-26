آخرین تمرین تیم ملی پشت درهای بسته/ زمان نشست خبری مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این اعلام شده بود که آخرین تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از دیدار با قطر ساعت 10:30 صبح روز سه‌شنبه در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود. با نظر کارلوس کی‌روش حضور خبرنگاران، عکاسان و تماشاگران در این تمرین ممنوع بوده و ملی پوشان فوتبال ایران پشت درهای بسته تمرین خواهند کرد.

همچنین نشست خبری دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران با قطر ظهر روز سه‌شنبه در سالن کنفرانس کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد. در این نشست خبری که با حضور سرمربیان و کاپیتان های دو تیم برگزار خواهد شد ابتدا از ساعت 12 سرمربی تیم ملی فوتبال قطر و کاپیتان این تیم پاسخگوی سئوالات خبرنگاران خواهند بود و در ادامه از ساعت 12:15 کارلوس کی‌روش و جواد نکونام به سئوالات خبرنگاران پاسخ خواهند گفت.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در چارچوب هفته ششم و پایانی از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا از ساعت 15 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.