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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

سرهنگ کیخا:

سه صیاد غیرمجاز در گمیشان دستگیر شدند

سه صیاد غیرمجاز در گمیشان دستگیر شدند

گمیشان - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت شیلات گلستان از دستگیری سه صیاد غیرمجاز در حوزه آبهای استان در گمیشان خبر داد.

سرهنگ ابراهیم کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماموران گشت دریایی حفاظت منابع پایگاه گمیشان طی یک رشته عملیات و گشت دریایی در فاصله 10 کیلو متری از سواحل شرقی  و 15 کیلومتری نوار مرزی و عمق 7 متری دریا این صیادان را دستگیر کردند.

وی اظهار داشت: در این عملیات یک فروند قایق موتوری غیر مجاز با تعداد سه نفر از عاملان غیر مجاز به همراه یک فروند شناور غیر مجاز 150 قوه اسب بخار از نوع ماینر دستگیر شدند.

وی عنوان کرد:  از این افراد مقدار 13 کیلوگرم ماهی استخوانی از نوع سفید، 80 لیتر بنزین و 20 رشته دام فلسدار و سایر ادوات صید کشف شد.

سرهنگ کیخا گفت: مجرمان بعد از طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده به مراجع قضایی گمیشان معرفی است.

گلستان 100 کیلومتر نوار ساحلی دارد.

کد مطلب 1543808

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