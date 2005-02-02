وقتي فيلم ديدن "سخت" مي شود

اگراين سوال را ازاصحاب مطبوعات ومنتقدان فيلم كه درسالن سينما صحرا به تماشاي آثارسينمايي مي نشينند ، بپرسيد، بي ترديد با پاسخ هاي بهتري مواجه مي شويد.

اصحاب مطبوعات امسال درشرايطي به استقبال بيست وسومين جشنواره فيلم فجررفتند كه سالن نمايش ويژه اين گروه ازسينما استقلال به سينما صحرا تغييريافت و هيچگونه پاسخي براي اين تغييروتحول ارائه نشد .

شرايط به گونه ايست كه مخاطبان پس ازتماشاي يك اثر، ويژگيهاي آن را درهمهمه سالن وازدحام پله ها به فراموشي مي سپرند. درحقيقت فضاي كافي براي اين تعداد بيننده وجود ندارد وهمين امرباعث شده كه تماشاي بيش ازدوفيلم دريك روزبه ماموريتي غيرممكن تبديل شود.

ازويژگيهاي سالن انتظاركه بگذريم نوبت به سالن نمايش مي رسد.نحوه نمايش آثاردرسالن سينما صحرا به گونه ايست كه قسمت اعظم ديالوگهاي فيلم توسط مخاطبان حدس زده مي شود وبلند شدن صداي خنده ازيك سوي سالن كافيست تا جمعيت به صداي بلند بخندند وكمتركسي است كه دليل اصلي اين مسرت را بداند.

گهگاه اين اتفاق نيزرخ مي دهد كه به اميد مشاهده فيلمي خاص، تمامي كارهايتان راانجام مي دهيد تا زمان لازم براي مشاهده يك فيلم را دراختيارداشته باشيد، اما به محض اينكه به سالن مي رسيد اعلام مي شود كه فيلم مذكورهنوزنرسيده است وشما ناگزيربه ديدن فيلم ديگري هستيد. سوالي كه دراين ميان مطرح مي شود اين است كه آيا برنامه ريزي درستي براي نمايش فيلمها وجود ندارد كه درواپسين لحظه ها همه چيزدستخوش تغييرمي شود.



فيلم " ماهي ها عاشق مي شوند " به كارگرداني " علي رفيعي " درسومين روزبرگزاري جشنواره درشرايطي در سالن صحرا به نمايش درآمد كه مدت زمان نيم ساعت ازوعده نمايش آن مي گذشت وعوامل اجرا نااميد ازرسيدن فيلم ، خود را براي نمايش فيلم " خواب تلخ " آماده مي كردند .

به هنگام نمايش اين اثرنيز،حلقه ها به گونه اي پس وپيش به نمايش درآمد ومخاطبان سردرگم بود كه رويدادهاي فيلم چگونه پيش مي رود.دراين ميان صندليهاي سالن نيزمزيد برعلت شده بود وحس خستگي وكوفتگي رابيش ازحواس ديگردرجان بيننده زنده نگه مي داشت.

دود سيگاروازدحام درمكان پذيرايي، ازديگرعواملي است كه مسرت ديدن يك فيلم خوب راتنها دقايقي پس ازنمايش آن ازبيننده مي گيرد وتمامي اين عوامل دست دردست هم مي دهند تا شما به اين نتيجه برسيد كه زمانيكه شرايط مشاهده فيلم دشوارمي شود، عطايش را به لقايش ببخشيد ودرانتظاراكران عمومي آن باشيد. همين امرباعث شده كه بسياري ازاهالي مطبوعات ورسانه ها 12 ساعت حضوردرسالن را تاب نياورند و بدون اينكه بسياري ازفيلمها را تماشا كنند ، سالن را ترك كنند. شايد بهترباشد به جاي اينكه به بحران جدايي مردم ازسينما فكركنيم، به فكرهمين تعداد محدود مخاطبي باشيم كه نه تنها به مشاهده فيلمها مي پردازند، بلكه با نگارش يادداشت وخبر و نقد و تحليل، براي دوستي مجدد مردم وسينما تلاش مي كنند.