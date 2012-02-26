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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

تورنمنت گلبال ‌ترکیه/

تیم‌های گلبال ایران راهی مرحله دوم شدند

تیم‌های گلبال ایران راهی مرحله دوم شدند

تیم‌های گلبال ایران با کسب سه پیروزی راهی مرحله دوم رقابت‌های بین المللی ترکیه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت‌ها که با حضور 9 تیم از 7 کشور برگزار می‌شود، تیم های الف و ب ایران با به دست آوردن سه پیروزی راهی مرحله دوم شدند.
تیم الف ایران با کسب سه پیروزی به عنوان سرگروه الف و تیم ب با سه پیروزی و یک شکست به عنوان تیم دوم گروه ب انتخاب شدند.
رقابت های مرحله دوم روز دوشنبه پیگیری می شود.
 

کد مطلب 1543811

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