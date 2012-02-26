به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت‌ها که با حضور 9 تیم از 7 کشور برگزار می‌شود، تیم های الف و ب ایران با به دست آوردن سه پیروزی راهی مرحله دوم شدند.

تیم الف ایران با کسب سه پیروزی به عنوان سرگروه الف و تیم ب با سه پیروزی و یک شکست به عنوان تیم دوم گروه ب انتخاب شدند.

رقابت های مرحله دوم روز دوشنبه پیگیری می شود.

