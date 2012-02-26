اعضای هیئت بازرسی زمینه تداوم اعتماد عمومی به نظام را فراهم کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طالبی طالبی در جمع اعضای هیئت بازرسی سلماس ضمن تشریح برنامه ها و عملکرد هیئتهای بازرسی انتخابات، افزود: اعضای هیئتهای بازرسی انتخابات برای صیانت از آرای مردم در کنار هیئتهای اجرای و نظارت حضوری فعال دارند.

وی با اشاره به اینکه اعضای هیئتهای بازرسی باید از بروز هر گونه انحراف در روند برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی جلوگیری کنند، اظهار داشت: در روند برگزاری انتخابات اعضای هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی باید تمامی سلایق را کنار گذاشته و با همدلی و اجرای کامل قوانین انتخابات، انتخاباتی صحیح و سالم را برگزار کنند.

رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات آذربایجان غربی خطاب به نامزدهای نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی، گفت: در این فرصت باقی مانده به کاندیداها و طرفداران آنان توصیه می کنیم به دور از بد اخلاقیهای انتخاباتی در قالب قانون اقدام کنند.

طالبی با بیان اینکه در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برای صیانت از آرا مردم، یک هزار و 866 بازرس، 187 سربازرس، 125 نفر اعضای هیئت بازرسی حضور دارند، عنوان کرد: حفاظت و صیانت از آرای مردم در انتخابات از وظایف مهم هیئت بازرسی بوده که با تمام توان در راستای صیانت از حقوق مردم گام برمی‌داریم.

فرماندار سلماس هم در این همایش با اشاره به اینکه حضور پرشور مردم در انتخابات شکست دشمن ایران اسلامی است، ادامه داد: انتخابات نهمین دوره مجلس از مسائل حساسی بوده که دشمنان نظام نگاههای خود را بر آن معطوف کرده و تلاش خود را برای کاهش حضور مردم در صحنه انتخابات معطوف کرده و ما باید در راستای مقابله با برنامه‌های دشمنان گام برداریم.

مرتضی نظری با بیان اینکه با ورود به دهه چهارم انقلاب، رشد و بالندگی این نظام در همه عرصه‌ها به خوبی مشاهده می‌شود، اظهار داشت: شعارهای انقلاب تغییری پیدا نکرده و تنها روشهای رسیدن به اهداف و تاکتیکها تغییر کرده است.

وی به شکل‌ گیری بیداریهای اسلامی با الگوبرداری از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره و عنوان کرد: پیروزی امت مسلمان ایران اسلامی در انتخابات نهمین دوره از مجلس شورای اسلامی می‌تواند موتور محرک حرکتهای جهانی در مقابله با دنیای کفر و استکبار و دست‌ نشانده‌ های آنها در سطح جهانی باشد.