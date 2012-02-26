شجاعی: سطح تیم بانوان ایران بالا بود/ مظفر: مقابل تیم چهارم جهان خوب بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده شجاعی پس از تساوی 2 بر 2 تیم ملی ایران مقابل روسیه، گفت: بازیکنان بازی خوبی را به نمایش گذاشتند و خوشحالم که پس از ماهها تلاش، مزد زحمات خود را گرفتند.

وی افزود: اصلا فکر نمی‌کردم ملی پوشان در این سطح بازی کنند و مقابل تیم روسیه که عنوان چهارمی جهان را یدک می‌کشد، پرقدرت ظاهر شوند.

نایب رئیس امور بانوان فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: در دیدارهای تدارکاتی نتیجه برای ما ملاک نیست بلکه باید بازیکنان محک جدی بخورند تا کادر فنی با شناخت نقاط ضعف و قوت، بتواند مشکلات فنی بازیکنان را حل کند و در دیدارهای مهم پیش رو موفق و پر قدرت ظاهر شوند.

شجاعی همچنین گفت: بازی با روسیه و حتی رقابتهای داخل سالن غرب آسیا در بحرین برای ما حکم بازی تدارکاتی را دارد زیرا هدفمان حضوری پر قدرت در مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان است. معتقدم تیم فوتسال ایران توانایی کسب عنوان اول تا سومی در آسیا را دارد و امیدوارم با حمایت‌های بیش از پیش مسئولان، بتوانیم در عرصه‌های مختلف موفق ظاهر شویم.

از سوی دیگر شهرزاد مظفر هم در مورد این نتیجه به سایت فدراسیون فوتبال گفت: پس از برگزاری 8 مرحله اردوی تدارکاتی مدون و انجام تمرینات مستمر، به یک بازی تدارکاتی نیاز داشتیم تا داشته‌های خود را محک بزنیم زیرا بازیکنان جدیدی را به اردوی تیم ملی دعوت کرده بودیم و باید در یک بازی تدارکاتی آنها را ارزیابی می‌کردیم.

وی خاطرنشان کرد: بازی با تیمی که عنوان چهارمی جهان را یدک می‌کشد، بسیار سخت بود اما بازیکنانم با توان بالا و اجرا تاکتیک‌هایی که از آنها خواسته بودم، بازی خوبی را به اجرا گذاشتند.

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان در خصوص داوری این دیدار اظهار داشت: داوری در حد متوسطی بود. در یک بازی تدارکاتی گرفتن 4 پنالتی به نفع تیم مقابل کار را برای تیم ما بسیار سخت کرد اما خوشبختانه دروازبانان تیم ملی در نیمه اول و دوم بسیار عالی عمل کردند و توپی وارد دروازه نشد.

مظفر در پایان گفت: این تساوی نشان داد شاگردانم در سطح بالایی بازی می‌کنند زیرا تیم روسیه پر قدرت و تاکتیکی بود. ما نیاز داریم تا بازیهای تدارکاتی بیشتری را برگزار کنیم تا ملی پوشان در حد بالایی از لحاظ تکنیک و تاکتیک قرار بگیرند و در دیدارهای داخل سالن غرب آسیا که فروردین‌ماه به میزبانی بحرین برگزار می شود، پرقدرت ظاهر شوند.