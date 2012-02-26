حضور ۱۰تیم بازرسی در طرح نظارت نوروزی اداره بهداشت قم

مجید محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز طرح ویژه نظارت نوروزی مرکز بهداشت قم بیان کرد: در این طرح که از اول اسفند آغاز و تا ۱۵ فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت، روزانه ۱۰ تیم بازرسی بر تمامی مراکز تهیه و توزیع موادغذایی، اماکن اقامتی، زائرسرا‌ها و اماکن بین راهی نظارت می‌کنند.



وی ادامه داد: در این طرح، بازرسان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم در بازدید از مراکز مختلف، رعایت بهداشت فردی، بهداشت و ایمنی موادغذایی، استفاده از نمک خوراکی مجاز (تصفیه شده) وجلوگیری از مصرف سنگ نمک در طبخ غذا، بهداشت ابزارکار، آب مصرفی و دفع صحیح زباله و فاضلاب، نظافت عمومی و عدم استعمال دخانیات را کنترل می‌کنند.



رئیس مرکز بهداشت قم بیان کرد: کنترل و نظارت بهداشتی وسایل حمل و نقل موادغذایی بویژه خودروهای حامل شیر و فراورده‌های لبنی در خصوص رعایت موازین بهداشت و حفظ ایمنی موادغذایی از دیگر مواردی است که مورد نظارت و بازرسی ویژه قرار می‌گیرد.



نحوه فعالیت دستفروشان ساماندهی می‌شود



وی گفت: دراجرای این طرح همچنین با هماهنگی سایر دستگاه‌ها، نحوه فعالیت دستفروشان ساماندهی می‌شود و از فعالیت دستفروشان موادغذایی حساس مانند آبمیوه، بستنی، فرآورده‌های لبنی، کباب، جگر، لواشک و ترشک غیربهداشتی و همچنین ساندویچ جلوگیری می‌شود.



وی ادامه داد: همچنین در این طرح بر نحوه تهیه وتوزیع انواع شیرینی نیز نظارت ویژه خواهد شد و قنادی‌ها باید در بسته بندی‌های خود از جعبه‌های شیرینی مجاز بهداشتی که دارای مهر استاندارد و مجوز وزارت بهداشت هستند استفاده کنند.



محمدیان بیان کرد: اطلاع رسانی و آموزش تمامی گروه‌های هدف جهت رعایت اصول بهداشتی از دیگر اقدامات پیش بینی شده در این طرح است.



وی در پایان ادامه داد: شهروندان می‌توانند هرگونه مشکل بهداشتی را با شماره ۰۹۶۷۸ در میان بگذارند.