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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

محمدیان خبر داد:

حضور ۱۰تیم بازرسی در طرح نظارت نوروزی اداره بهداشت قم

حضور ۱۰تیم بازرسی در طرح نظارت نوروزی اداره بهداشت قم

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت قم از حضور روزانه ۱۰تیم بازرسی در طرح نوروزی اداره بهداشت قم خبر داد.

مجید محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز طرح ویژه نظارت نوروزی مرکز بهداشت قم بیان کرد: در این طرح که از اول اسفند آغاز و تا ۱۵ فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت، روزانه ۱۰ تیم بازرسی بر تمامی مراکز تهیه و توزیع موادغذایی، اماکن اقامتی، زائرسرا‌ها و اماکن بین راهی نظارت می‌کنند.

وی ادامه داد: در این طرح، بازرسان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم در بازدید از مراکز مختلف، رعایت بهداشت فردی، بهداشت و ایمنی موادغذایی، استفاده از نمک خوراکی مجاز (تصفیه شده) وجلوگیری از مصرف سنگ نمک در طبخ غذا، بهداشت ابزارکار، آب مصرفی و دفع صحیح زباله و فاضلاب، نظافت عمومی و عدم استعمال دخانیات را کنترل می‌کنند.

رئیس مرکز بهداشت قم بیان کرد: کنترل و نظارت بهداشتی وسایل حمل و نقل موادغذایی بویژه خودروهای حامل شیر و فراورده‌های لبنی در خصوص رعایت موازین بهداشت و حفظ ایمنی موادغذایی از دیگر مواردی است که مورد نظارت و بازرسی ویژه قرار می‌گیرد.

نحوه فعالیت دستفروشان ساماندهی می‌شود

وی گفت: دراجرای این طرح همچنین با هماهنگی سایر دستگاه‌ها، نحوه فعالیت دستفروشان ساماندهی می‌شود و از فعالیت دستفروشان موادغذایی حساس مانند آبمیوه، بستنی، فرآورده‌های لبنی، کباب، جگر، لواشک و ترشک غیربهداشتی و همچنین ساندویچ جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در این طرح بر نحوه تهیه وتوزیع انواع شیرینی نیز نظارت ویژه خواهد شد و قنادی‌ها باید در بسته بندی‌های خود از جعبه‌های شیرینی مجاز بهداشتی که دارای مهر استاندارد و مجوز وزارت بهداشت هستند استفاده کنند.

محمدیان بیان کرد: اطلاع رسانی و آموزش تمامی گروه‌های هدف جهت رعایت اصول بهداشتی از دیگر اقدامات پیش بینی شده در این طرح است.

وی در پایان ادامه داد: شهروندان می‌توانند هرگونه مشکل بهداشتی را با شماره ۰۹۶۷۸ در میان بگذارند.

کد مطلب 1543814

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