فریدون شادپیام، محقق، پژوهشگر و متخصص باغ‌های ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرحی که در حال حاضر روی آن کار می‌کنم، کتابی درباره باغ‌های ایرانی و ژاپنی است که دارای دو بخش مجزا از هم است و قرار است در ژاپن منتشر شود. در نگارش این کتاب، همسرم توموکو شیمویاما با من همکاری دارد و متون را به زبان ژاپنی ترجمه می‌کند.

وی افزود: نگارش این کتاب یک پروژه تحقیقاتی است و حدود یک سال و نیم است که مشغول انجام آن هستیم. یک محقق ژاپنی هم در این راه ما را همراهی می‌کند. میان فرهنگ ایران و ژاپن تشابهات زیادی وجود دارد که ما به بخشی از آن‌ها در کتاب «آسوکا تا پارس» اشاره کردیم. به عنوان مثال این ایرانی‌ها بودند که 2 هزار سال پیش، امپراطوری ژاپنی‌ها را پایه‌گذاری کردند. ایرانی‌هایی که معابد ژاپن را بنا کردند، امضای خود را با زبان پهلوی بر خشت‌ها و سنگ‌های این معابد به جا گذاشته‌اند.

این نویسنده گفت: هنوز ناشر این کتاب در ژاپن قطعی نشده است، ولی به احتمال زیاد دانشگاه ناگویا این کتاب را چاپ خواهد کرد؛ چون تصمیم داریم آن را توسط یک دانشگاه به چاپ برسانیم. همان‌طور که اشاره به فرهنگ کردم، میان باغ ایرانی و ژاپنی مشابهت‌های زیادی وجود دارد. البته توجه به یک نکته هم ضروری است و آن اینکه موضوع مطرح‌ شده درباره امپراطوری و پیشینه ژاپنی‌ها، خط قرمز آن‌هاست و اصلاً دوست ندارند بگویند ایرانی‌ها برایشان امپراطوری درست کرده‌اند.

شادپیام ادامه داد: متاسفانه مسئولین به انجام این طرح کمکی نمی‌کنند. فقط مسئولان میراث فرهنگی در ابتدای کار، استقبال کردند، اما وقتی به کارهای اداری رسیدیم، همه ما را به هم پاس می‌دهند. خودمان می‌خواهیم در این راه سرمایه‌گذاری کنیم و از محققان ژاپنی برای حضور در ایران و دیدن باغ‌های ایرانی دعوت کنیم. با چنین کارها و فعالیت‌هایی است که گردشگری کشور رونق می‌گیرد، ولی عملاً هیچ همکاری و کمکی به ما نمی‌شود. جالب است که ژاپنی‌ها مانند ما رسمی مانند سیزده به در یا چهارشنبه‌سوری دارند و فقط اسامی این رسوم فرق می‌کند.

وی گفت: برای احداث باغ ایرانی، زمینی در اختیارمان قرار نمی‌دهند. گرچه میراث فرهنگی اعلام کرده که از این پروژه حمایت می‌کند و نامه هم داده است. واقعا افسوس می‌خورم که با این همه برکت که خداوند به این سرزمین داده است، کاری انجام نمی‌شود. ضمن این که در این روزگار فرهنگ و هویت ایرانی میان جوانان، هر روز رنگ می‌بازد. نمی‌دانم چرا برای کار کردن برای این فرهنگ ما را کمک نمی‌کنند و در راهروهای ادارات، با کاغذبازی می‌پیچانند. جالب است که در این شرایط در یکی از ادارات، به همسر من تهمت می‌زنند که ممکن است جاسوس خارجی‌ها باشد. همسر من یک محقق، تاریخ‌نگار و پژوهشگر تاریخ ایران است و از نظر مسائل دانشگاهی یک وزنه است. از این‌جا مانده و از آن‌جا رانده شده است. او نیز مانند من می‌خواهد به فرهنگ ایران و ژاپن خدمت کند، ولی در ژاپن او را متهم می‌کنند که چرا مسلمان و شیعه شده و در ایران هم به او تهمت جاسوس بودن می‌زنند.

این منتقد آثار هنری گفت: من قصد دارم برای آینده جوانان وطنم کار کنم، اما کم کم از این کار منصرف می‌شوم. چون افراد غیرمتخصص در راس اداراتی قرار دارند که کاملا باید تخصصی اداره شوند. مثلا یکی از نهادهایی که توقع داشتیم در این زمینه به ما کمک کند، ادارات کل منابع طبیعی بود که آن‌ها هم موانعی سر راه ما قرار دادند. چنین برخوردهایی واقعا نویسندگان و محققان را از ادامه کار منصرف می‌کند. البته من برای کشورم کار می‌کنم و قرار است این کتاب هم در ژاپن چاپ شود، چون ژاپنی‌ها واقعا قدر و منزلت چنین فعالیت‌هایی را می‌دانند.