نیازمند حضور شرکتهای خوزستانی در عراق هستیم/ ایجاد راه آبی بین خوزستان و بصره

خلف عبدالصمد خلف در حاشیه امضای تفاهنمامه همکاری بصره و خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با توجه به اشتراکات فرهنگی و زیست محیطی تعامل بین دو استان و توسعه فعالیتهای سرمایه گذاری ضروری است.

وی با اظهارعلاقه مندی نسبت به افزایش روابط تجاری با خوزستان، عنوان کرد: استان خوزستان دارای قابلیتها و توانمندیهای زیادی است که امیدواریم بتوانیم از آنها به منظور بازسازی بصره استفاده کنیم.



عبدالصمد خلف با تاکید بر ایجاد تمهیدات مورد نیاز برای گسترش تبادلات تجاری و همکاری بین دو استان، افزود: به این منظور نمایشگاهی در ماه هشتم میلادی در بصره برپا می شود که در این نمایشگاه سعی می کنیم ضمن دعوت از شرکتهای توانمند خوزستانی، زمینه ای برای معرفی این شرکتها به شرکتهای عراقی ایجاد کنیم.



وی با اشاره به اینکه استان بصره بیش از 250 هزار واحد مسکونی نیاز دارد، گفت: با توجه به توانمندیهای موجود در استان خوزستان، برای ساخت این واحدهای مسکونی از شرکتهای پیمانکار بخش مسکن خوزستان استفاده می کنیم.



استاندار بصره عمده مشکلات موجود در بصره را مرتبط به مسکن و شبکه برق عنوان و اظهار کرد: در تامین شبکه برق استان بصره نیز بنا داریم با توجه به تجاربی که در خوزستان پس از پایان جنگ تحمیلی دارد، از تجربه این استان استفاده کنیم.



عبدالصمد خلف تصریح کرد: در استان بصره مناطقی به نام منطقه هندی و چینی‌ ها وجود دارد که به دلیل حضور شرکت‌هایی از این مناطق، ‌اینگونه نامگذاری شده اند که انتظار داریم خوزستان به عنوان استان همسایه ما نیز از این فرصت استفاه کند و حضور شرکتهای ایرانی به حدی برسد که مناطقی از استان بصره به نام ایرانیان نامگذاری شود.



وی با تاکید بر ضرورت توسعه روابط تجاری و تبادل کالاها از طریق گذرگاه شلمچه، گفت: در این راستا صدور ویزا و ثبت شرکتها از جمله مشکلات پیش روی تعاملات این دو استان بوده‌اند که با پیگیری‌های انجام شده،‌ این مشکلات برطرف شده اند.



استاندار بصره همچنین به برنامه ریزی برای تقویت گردشگری میان دو استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تنها راه جابجایی بین دو استان خوزستان و بصره عراق مسیر جاده ای است که در نظر داریم مسیر آبی را نیز بین دو استان ایجاد کنیم.



عبدالصمد خلف همچنین تبادل فرهنگی با خوزستان را از برنامه های استان بصره برشمرد و تاکید کرد: باتوجه به پتانسیلهای موجود در استان خوزستان در گذشته اقدام به اعزام نیروها به منظور شرکت در دوره های تخصصی شده و اکنون نیز در صدد هستیم این برنامه را گسترش دهیم.