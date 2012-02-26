پیشگامان یزد به مصاف باریج اسانس کاشان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، این دو تیم در شرایطی در هفته بیست و ششم بازی های لیگ برتر والیبال کشور با هم دیدار می کنند که نه امیدی به صعود از مرحله گروهی دارند و و نه خطر سقوط آنها را تهدید می کند.

اما شاگردان میرحسینی در اولین حضور معدنی روی نیمکت تیم کاشانی در یزد مغلوب تیم حریف شدند و در این بازی تنها با انگیزه جبران این شکست پا به میدان می گذارند.

تیم پیشگامان کویر یزد اکنون با 42 امتیاز در رده پنجم جدول لیگ برتر قرار دارد و تیم باریج اسانس با 33 امتیاز در مکان هشتم قرار گرفته است.

بازی دو تیم امروز از ساعت 17 در کاشان آغاز می شود.