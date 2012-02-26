جبهه متحداصولگرایان از اقدام سپاه در انهدام شبکه جاسوسی انگلیس تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه متحد اصولگرایان با صدور اطلاعیه‌ای در پی کشف شبکه جاسوسی- رسانه‌ای سرویس اطلاعاتی انگلیس توسط مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات چشم روباه، از این اقدام سپاه پاسداران تقدیر کرد.

متن کامل اطلاعیه جبهه متحد اصولگرایان در این مورد به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم ، براساس آنچه اعلام شد مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی عملیات افتخارآمیز چشم روباه شبکه پیچیده‌ای از جاسوسان سیستم رسانه‌ای حکومت سلطنتی انگلیس را شناسایی و دستگیر کرده است. جای خوشحالی است که این شبکه جاسوسی رسانه‌ای که بنابر اطلاعیه صادر شده بر اساس رویکرد جدید استعماری دولت انگلیس و با استفاده از شیوه‌های نوین و پیچیده اطلاعاتی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات خاص و هدفمند علیه مردم ایران اسلامی می‌کرده است، از چشمان بیدار و بصیر فرزندان جوان انقلاب اسلامی دور نمانده و پس از رصد چند ماهه در دام پاسداران انقلاب اسلامی ایران افتاده است.

بدون شک نظام سلطه به عنوان بزرگترین دشمن انقلاب اسلامی پس از شکست در عرصه‌های مختلف نبرد سی ساله با ملت ایران و آشفتگی که بیداری اسلامی منطقه برای آنها رقم زده به دنبال راه گریزی از طریق افزایش فشارها برعلیه ایران به عنوان کشور الگوی بیداری اسلامی است و این بار با به کارگیری حداکثر ظرفیت خود درعرصه جنگ نرم قصد آن را دارد تا انتخابات مجلس شورای اسلامی را تحت تاثیر قرار دهد و با کاهش مشارکت مردم این الگوی اصیل انقلاب‌های اسلامی منطقه را تخریب نماید و در این مسیر برای تغذیه رسانه‌های ماهواره‌ای وابسته به جریان‌های اطلاعاتی خود، از برخی نیروهای داخلی برای فریب جوانان و تبدیل آنها به عناصر اطلاعاتی دشمن استفاده می‌کند.

پخش خبر مسرت بخش موفقیت عملیات چشم روباه، مهر تاییدی دوباره بر تلاش و مجاهدت پاسداران انقلاب اسلامی برای ناکام گذاشتن دشمنان این مرز و بوم و قاتلان دیروز و امروز جوانان میهن اسلامی است که اگر دیروز عرصه مجاهدت میدان جنگ نظامی و دفاع مقدس بود، امروز همان فرزندان انقلاب اسلامی در عرصه‌های نوین سایبری و جنگ الکترونیک از میهن اسلامی‌مان دفاع می‌کنند و اجازه استفاده از عناصر داخلی در نقش عروسک‌های خیمه شب بازی غرب را نخواهند داد.

جبهه متحد اصولگرایان در پایان ضمن تقدیر و تشکر مجدد از اقدام به موقع مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دستگیری رابطین و سرپل‌های اطلاعاتی رسانه‌های وابسته به غرب در داخل ایران، امیدوار است که این برخورد تنها به عوامل داخلی محدود نشود و آن دسته از متهمانی که در خارج از کشور به سر می‌برند نیزاز طریق مجامع بین‌المللی به جرم خیانت به ملت ایران دستگیر و محاکمه شوند.