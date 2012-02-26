ایجاد پاسگاه های جدید محیط بانی در قم

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: یکی از اقدامات اداره کل محیط زیست در سال آتی بررسی و مطالعه در جهت احیاء زیست بوم های آسیب دیده استان قم است.
وی ادامه داد: به همین منظور سایت نگهداری و تکثیر آهو در منطقه حفاظت شده پلنگ دره یکی از اقدامات در همین زمینه است که به زودی و تاپایان سال جاری راه اندازی میشود.
وی همچنین بیان کرد: به منظور ارتقاء سطح حفاظتی مناطق و زیستگاههای حیات وحش استان قم، ایجاد پاسگاههای محیط بانی جدید در مناطق تحت مدیریت به خصوص بخشهای کهک، دشت مسیله و منطقه شکار ممنوع تالاب حوض سلطان نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم ادامه داد: همچنین نسبت به ارتقاء و یا ایجاد پاسگاههای سر محیط بانی و درصورت امکان اداره شهرستان در هر یک از شهرهای استان نیز بایستی تمهیداتی اندیشیده شود.
وی در ادامه عنوان کرد: امیدواریم باتلاش و مشارکت تمامی مسئولان و مردم شاهد ارتقاء وضعیت محیط زیست و همچنین گسترش و اعتلای محیط زیست به نحوی که شایسته این استان و مردم شهید پرور و ولایت مدار قم است باشیم.
وی در ادامه سخنان خود بر عدالت محوری، از خود گذشتگی، ایثار و جلب رضایتمندی ارباب رجوع که خود به عنوان یکی از مهمترین شاخصههای اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و در منشور اخلاقی محیط زیست کشور نیز تاکید شده است اشاره کرد و افزود: این امر بایستی به عنوان یک اصل و هدف، مد نظر کارکنان، همکاران و همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان قم از ایجاد پاسگاه های محیط بانی جدید در مناطق تحت مدیریت در قم خبر داد.
محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: یکی از اقدامات اداره کل محیط زیست در سال آتی بررسی و مطالعه در جهت احیاء زیست بوم های آسیب دیده استان قم است.
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