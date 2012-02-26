ایجاد پاسگاه های جدید محیط بانی در قم

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: یکی از اقدامات اداره کل محیط زیست در سال آتی بررسی و مطالعه در جهت احیاء زیست بوم های آسیب دیده استان قم است.



وی ادامه داد: به همین منظور سایت نگهداری و تکثیر آهو در منطقه حفاظت شده پلنگ دره یکی از اقدامات در همین زمینه است که به زودی و تاپایان سال جاری راه اندازی می‌شود.



وی همچنین بیان کرد: به منظور ارتقاء سطح حفاظتی مناطق و زیستگاههای حیات وحش استان قم، ایجاد پاسگاههای محیط بانی جدید در مناطق تحت مدیریت به خصوص بخشهای کهک، دشت مسیله و منطقه شکار ممنوع تالاب حوض سلطان نیز در دستور کار قرار دارد.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم ادامه داد: همچنین نسبت به ارتقاء و یا ایجاد پاسگاههای سر محیط بانی و درصورت امکان اداره شهرستان در هر یک از شهرهای استان نیز بایستی تمهیداتی اندیشیده شود.



وی در ادامه عنوان کرد: امیدواریم باتلاش و مشارکت تمامی مسئولان و مردم شاهد ارتقاء وضعیت محیط زیست و همچنین گسترش و اعتلای محیط زیست به نحوی که شایسته این استان و مردم شهید پرور و ولایت مدار قم است باشیم.



وی در ادامه سخنان خود بر عدالت محوری، از خود گذشتگی، ایثار و جلب رضایتمندی ارباب رجوع که خود به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و در منشور اخلاقی محیط زیست کشور نیز تاکید شده است اشاره کرد و افزود: این امر بایستی به عنوان یک اصل و هدف، مد نظر کارکنان، همکاران و همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.