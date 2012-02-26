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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

عرب خبر داد:

بازدید کشاورزان از طرحهای جهاد کشاورزی در سمنان

بازدید کشاورزان از طرحهای جهاد کشاورزی در سمنان

سمنان-خبرگزاری مهر: مدیر جهادکشاورزی شهرستان سمنان گفت: به منظور آشنائی کشاورزان شهرستان سمنان با پروژه های مختلف از 5 طرح تحقیقی ترویجی و تطبیقی این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش عرب یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن اشاره به بازدید کشاورزان سمنانی از طرحهای تحقیقی ترویجی و تطبیقی این شهرستان افزود: علاوه بر این برگزاری دوره های ترویجی و آموزشی از جمله، زراعت و باغبانی در خصوص عملیات زمستانه، دوره زراعت گندم و عملیات داشت، دوره شناخت سموم و کاربرد آن و دوره آموزش کنترل سن گندم در حوزه تحت پوشش شهرستان برگزار شد.

وی اظهار داشت: همچنین آموزش های چهره به چهره داشت غلات و سیستم آبیاری تحت فشار به تعداد 55 نفر در روز از دیگر فعالیت های ترویجی این مدیریت بوده است.

 عرب بیان کرد: تشکیل پرونده برای 16 نفر از متقاضیان بهسازی و نوسازی واحدهای کوچک روستایی، توزیع 160 پاکت سیمان، رکوردگیری شیر از 96 راس و تلقیح مصنوعی 245 راس گاو، آزمایش شیر با 1931 نمونه، ارزیابی بهبود عملکرد 12 واحد مرغداری صنعتی، طرح توسعه و ترویج آبزی پروری (شناسایی سه منبع آبی جدید)، نظارت بر مزارع پرورش ماهی سردآبی و گرم آبی و صدور یک فقره موافقت اصولی برای پرورش آبزیان از فعالیت های امور دام این مدیریت در ماه گذشته بوده است.

کد مطلب 1543825

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