12 اسفند در انتظار حماسه ای دیگر/ لزوم حضور حداکثری در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ انکوتی عصر یکشنبه در بازدید یکی از کاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از دفتر کانون بازنشستگان ذغالسنگ کرمان، گفت: بازنشستگان زغالسنگ کرمان نیز همگام با ملت غیور ایران در حضوری پرشکوه در انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهند داشت.

انکوتی شرکت در انتخابات را تیری بر قلب دشمنان دانست و گفت: این امر وظیفه شرعی هر فرد است.

وی با اشاره به حضور بی نظیر مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: ملت غیور ایران در روز 12 اسفند نیز حماسه ای دیگر از حضور پر شور خود در پای صندوق های رای خلق خواهند کرد.

این مسئول تصریح کرد: دشمنان در نظر دارند با اعمال فشارها مردم را از حضور در پای صندوق های رای مایوس کنند اما مردم ولایتمدار ایران با حضور در انتخابات وفاداری خود به نظام را به جهانیان نشان می دهند.

انکوتی بر لزوم دقت در انتخاب کاندیدای اصلح تاکید کرد و گفت: کاندیدایی را انتخاب کنید که ولایتمدار و دارای روحیه استکبار ستیزی باشد.





