"قانون مرور زمان" به داد برلوسکنی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دادگاه فساد مالی "سیلویو برلوسکنی" دیروز شنبه با استناد به قانون مرور زمان، نخست وزیر سابق ایتالیا را ازاتهامات وارده مبرا دانست.

در این پرونده برلوسکنی متهم به پرداخت 600 هزار دلار رشوه به "دیوید میلز" یک حقوقدان انگلیسی شده بود.

برلوسکنی این رشوه را به آن دلیل به میلز پرداخته کرده بود تا وی درباره منافع تجاری نخست وزیر سابق ایتالیا دروغ بگوید.

میلز همسر "تسا جوول" از وزیران سالهای دور کابینه انگلیس است. وی پیشتر به دلیل دریافت رشوه به چهار سال و نیم زندان محکوم شده بود.

این اتهام برلوسکنی مربوط به سال 1997 است و در حالی مطرح می شود که پرونده فساد اخلاقی وی همچنان در دادگاه رم در حال رسیدگی است.