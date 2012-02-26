بارش برف راه های مواصلاتی 24 روستا در سپیدان را مسدود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و باران به طور گسترده از صبح دیروز (شنبه) در تمام نقاط استان فارس آغاز شده و این امر باعث مسدود شدن برخی از محورهای مواصلاتی روستاها، قطع شدن برق و... شده است.

این بارندگیها در برخی مناطق مثل شهرستان سپیدان بسیار گسترده تر بود به گونه ای که ارتفاع برف در ارتفاعات شهرستان نیز به دو متر نیز رسیده است.

این در حالیست که راه های مواصلاتی 24 روستای مرکزی این شهرستان مسدود شده است.

فرماندار شهرستان سپیدان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بارش برف در این شهرستان گفت: به دنبال آغاز بارش برف در این شهرستان اکیپهای مختلف راهداری، امدادی و... به حالت آماده باش درآمدند و امداد رسانی ادامه دارد.

علیرضا انصاری افزود: بارش برف در شهر اردکان به بیش از 70سانتی متر و در ارتفاعات به بیش از دو متر رسیده است.

وی با بیان اینکه بارش برف خسارتهایی به شبکه برق این شهرستان وارد کرده، بیان کرد: در حال حاضر برق دو بخش همایجان و بیضا در شهرستان سپیدان قطع است و اقدامات برای برطرف کردن مشکل برق در این دو بخش در حال انجام است.

فرماندار شهرستان سپیدان با بیان اینکه محورهای اصلی این شهرستان باز است، اظهار داشت: اکیپ راهداری در جاده های این شهرستان مستقر است و مسیر کهمره که اصلی ترین محور است هم اکنون باز است و مشکلی در این محور وجود ندارد.

انصاری ادامه داد: البته محور 24 روستا در بخش مرکزی این شهرستان مسدود است که از این محورها هشت روستا مربوط به روستای شش پیر است.

وی اظهار داشت: اکیپ راه و ترابری هم اکنون در این محورها مستقر است و تلاش برای بازگشایی 24 محور روستایی مسدود شده ادامه دارد.